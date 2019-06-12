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12.06.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт оказывает поддержку Пятым "Примаковским чтениям"

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Примаков Евгений Максимович - родился 29 октября 1929 года в Киеве.

ЦАМТО, 11 июня. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) оказывает поддержку Пятому Международному форуму "Примаковские чтения", который проходит 10-11 июня в Центре международной торговли в Москве.

"Ежегодно на "Примаковских чтениях" поднимаются важные геополитические вопросы, существенно влияющие на работу Рособоронэкспорта как проводника политики России в области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Сегодня здесь ведущие мировые эксперты и дипломаты обсуждают стратегически важные для компании направления – Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, которые занимают превалирующую долю в нашем портфеле заказов", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Рособоронэкспорт осуществляет военно-техническое сотрудничество более чем со 100 иностранными государствами. Дипломатические работники оказывают компании большую поддержку в укреплении ее позиций на мировом рынке.

Благодаря объективному характеру точки зрения ряда экспертов в регионах и странах-партнерах Рособоронэкспорта нивелируются негативные тренды общественного мнения относительно российского оружия, инициируемые конкурентами, ведущими недобросовестную борьбу.

"Примаковские чтения" заняли одно из ведущих мест среди общественно-научных мероприятий в России. Ежегодно в них участвуют ведущие российские и зарубежные эксперты, политики и дипломаты. По рейтингу Пенсильванского университета форум входит в десятку наиболее значимых мировых научно-экспертных конференций.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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