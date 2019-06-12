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12.06.2019
ЦАМТО

ВВС Мали в ближайшее время получат третий вертолет Ми-35М

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Источник изображения: Фото: Военный Осведомитель

ЦАМТО, 11 июня. Судя по опубликованным в соцсетях фотоснимкам, ВВС Мали в ближайшее время, вероятно, получат еще один ударный вертолет Ми-35М российского производства.

Как сообщает Defenceweb.co.za, снимки предназначенного для поставки ВВС Мали нового Ми-35М в камуфляжной пустынной окраске были сделаны 3 июня на предприятии "Роствертол" в Ростове-на-Дону. Как отмечается, летные испытания вертолета будет продолжены.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о продаже Ми-35М в Мали заявил в сентябре 2016 года глава делегации "Рособоронэкспорта" на выставке AAD (Africa Aerospace and Defence) Юрий Демченко. По его словам, "Рособоронэкспорт" намерен продолжить в 2017 году поставку вертолетов семейств Ми-8/17 и Ми-24/35 "в Анголу, Мали, Нигерию и Судан". По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), всего для ВВС Мали было заказано 4 вертолета Ми-35М.

Летные испытания первого предназначенного для ВВС Мали вертолета Ми-35М начались в Ростове-на-Дону в апреле 2017 года. Первая пара вертолетов (р.н. TZ-13H и TZ-14H) была доставлена в Мали 21 сентября 2017 года. 3 октября 2017 года вертолеты были продемонстрированы президенту Мали Ибрагиму Бубакару Кейта в ходе посещения им 101-й авиационной базы ВВС Мали в аэропорту Бамако.

Военно-воздушные силы Мали также эксплуатируют несколько вертолетов Ми-24Д, приобретенных из состава ВС Болгарии, но новые Ми-35М обладают существенно большими боевыми возможностями.

Следует отметить, что за последние несколько лет боевой потенциал Военно-воздушных сил Мали существенно возрос благодаря приобретению самолетов и вертолетов. В октябре 2017 года президенту Мали, помимо Ми-35М, были продемонстрированы самолет ВТА C-295W, два легких самолета ВТА Y-12E, транспортный вертолет "Супер Пума" (первый из двух заказанных). В июле 2018 года ВВС Мали получили четыре легких ударных самолета "Супер Тукано" производства бразильской компании Embraer. В апреле 2019 года Европейский союз передал ВВС Мали самолет Цессна-208 "Караван", сконфигурированный для ведения разведки.

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