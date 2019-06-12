Войти
12.06.2019
ТАСС

Истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ России над Балтикой

63
0
0
Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС, архив

Самолеты были обнаружены в районе, где проходят учения НАТО

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Су-27 поднялся 10 июня на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции у границы России над Балтикой, где походят учения НАТО, и сопровождал самолеты, не допуская пересечения государственной границы РФ. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

"10 июня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две приближающиеся к государственной границе Российской Федерации воздушные цели. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, летчик Су-27 доложил об идентификации иностранных самолетов-разведчиков и сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности. "Полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отмечается в сообщении.

Учения Baltops-2019 проходят в период с 9 по 21 июняв южной части Балтийского моря. В них примут участие до 40 кораблей, судов и подводных лодок, а также около 40 летательных аппаратов из 18 стран. Впервые за последнее время запланировано участие в маневрах кораблей 2-го флота США, воссозданного в 2018 году. Штаб учениями находится на командном корабле 6-го флота США Mount Whitney, который зашел в Балтийское море 30 мая.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы и средства Балтийского флота проконтролируют ход совместных учений военно-морских сил стран НАТО в акватории Балтийского моря. Отмечалось, что в назначенных районах несут дежурство две корабельные ракетно-ударные группы, корабельная поисковая ударная группа, самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бастион".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Швеция
Продукция
KC-135
Бастион
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
Похожие новости
12.06.2019
Российский Су-27 "перехватил" над Балтикой два самолёта-разведчика
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
16.06.2017
Ту-160 вмешались в учения НАТО
31.03.2014
Белорусское небо будет под защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.06 01:03
  • 4
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 12.06 01:03
  • 1
Поставщик оборудования на МКС разработал новые образцы панелей индикации для кабин Су-57
  • 12.06 01:02
  • 5
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 22:43
  • 1
Мини-Рогозина на "Семерке" отправили в космос
  • 11.06 22:31
  • 4
Минобороны продолжит закупать Су-35 параллельно с Су-57
  • 11.06 22:14
  • 8
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 22:07
  • 2
Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США
  • 11.06 22:05
  • 1
У Су-57 нашли "новое направление"
  • 11.06 21:15
  • 1
Новый танковый полк формируют в составе общевойсковой армии ЗВО
  • 11.06 21:07
  • 88
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 11.06 20:35
  • 13
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 11.06 19:19
  • 11
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 11.06 19:12
  • 1
"Иглы" сделают САМУМ более смертоносным
  • 11.06 19:00
  • 1
Иран похвастался новой системой ПВО
  • 11.06 18:27
  • 13
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра