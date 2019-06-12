Корпорация BAE Systems вышла из проекта перспективной американской БМП

Военно-промышленный гигант BAE Systems заявил, что не будет участвовать в программе армии США по разработке перспективной боевой машины пехоты, которая в итоге должна заменить БМП Bradley. Корпорация рассматривалась многими военными изданиями как один из наиболее вероятных победителей в конкурсе.

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Программа Optionally Manned Fighting Vehicle (опционально пилотируемая боевая машина - OMFV), потеряла одного из своих основных участников. Оборонная корпорация BAE Systems вышла из проекта, о готовности своего участия в котором заявляла полугодом ранее. В октябре 2018 года представители корпорации заявили изданию Defense News в ходе интервью, взятого на ежегодной конференции Ассоциации сухопутных сил США, что ее платформа CV90 Mark IV является хорошей отправной точкой для разработки и создания замены для БМП "Брэдли".

После тщательного рассмотрения всех аспектов программы мы решили приостановить свое участие в этом проекте. Я хочу прояснить, что мы не делаем заявления о жизнеспособности программы OMFV или чего-то подобного; это просто деловое решение, которое мы приняли.

- сказал Джим Миллер, старший директор по развитию направления боевых машин в корпорации BAE в интервью тому же изданию.

В марте армия выпустила положение о конкурсе и запрос предложений, и все ожидали, что BAE примет участие в конкурсе. В прошлом году армия США решила сократить планы по модернизации БМП Bradley для того, чтобы освободившееся финансирование направить на развитие программы OMFV.

Новая БМП должна заменить Bradley в 2026 году

Замена должна осуществляться (по плану), начиная с 2026 года. Задача машины, разрабатываемой в рамках проекта - более эффективный ответ на угрозы завтрашнего дня. Перспективная БМП должна защищать солдата армии США преимущество в маневре и ближнем бою, а также дать повышенное могущество по отношению к противнику благодаря комбинированной системе вооружений.

Основной причиной, по которой BAE Systems не хочет участвовать в конкурсе, заявляется нежелание "распыляться". У компании и так имеется много перспективных и действующих проектов, по которым она стремится удовлетворить текущий спрос и которые развивает.

BAE Systems разрабатывает две новых боевых платформы

На данный момент промышленный консорциум участвует в работе над пятью программами модернизации, в том числе и проекте по модификации машин Bradley в версию A4.

Также компания работает над программой NGCV – Next-Generation Combat Vehicle ("Боевая машина следующего поколения"), в рамках которой разрабатывается сразу две боевые машины.

Два из этих основных усилий также относятся к портфелю NGCV: Mobile Protected Firepowe - Мобильная защищенная огневая мощь (MPF) и Armored Multi-Purpose Vehicle -Бронированная многоцелевая машина (AMPV).

Первая является по сути проектом по созданию легкого танка. Вторая предназначена для для замены устаревших бронетранспортеров M113 и машин на его базе.