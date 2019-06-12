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12.06.2019
ЦАМТО

Польша хочет в более сжатые сроки получить истребители F-35, если США не поставят их Турции

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Новейший истребитель-бомбардировщик F-35A.
Новейший истребитель-бомбардировщик F-35A.
Источник изображения: f-35.com

ЦАМТО, 11 июня. Власти Польши надеются форсировать получение американских истребителей F-35, если США отменят поставку этих самолетов Турции, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный польский источник.

США, недовольные покупкой Турцией российских ЗРС С-400, пытаются предъявлять Анкаре ультиматум, угрожая отказаться от поставок истребителей F-35. При этом закупка F-35 является частью плана технической модернизации вооруженных сил Польши.

"Польские руководители очень внимательно наблюдают за конфликтом между Турцией и США из-за покупки Анкарой комплексов С-400. Ведь это может сорвать продажу Турции новейших истребителей пятого поколения F-35", – сказал собеседник агентства.

"Польша, можно так сказать, стоит в очереди за этими самолетами, и даже если США захотят продать эти самолеты Польше, то Варшава при обычных условиях не имела шанса получить их раньше Турции. А сейчас Турцию попросту уберут из очереди", – подчеркнул источник "РИА Новости".

Собеседник агентства отметил, что поставка F-35 в Турцию находится в высокой степени готовности. "Если турецкий контракт сорвется, то надо куда-то перенаправить самолеты. В Варшаве надеются, что это будет Польша", – заключил он.

Как напоминает агентство, в марте глава Минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. В рамках этой программы Польша планирует купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения до 2026 года. Речь идет об американских истребителях F-35. Данные самолеты заменят Су-22 и МиГ-29 советского производства.

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Страны
Польша
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
МиГ-29
С-400 Триумф
Су-22
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