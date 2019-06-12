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12.06.2019
ЦАМТО

На форуме "Армия-2019" обсудят создание новых специализированных вертолетов для ВДВ

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Отработка десантирования с вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор". Архивное фото
Отработка десантирования с вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЦАМТО, 11 июня. В Воздушно-десантных войсках (ВДВ) успешно проведена серия экспериментов по применению вертолетов для выполнения задач, возложенных на десантно-штурмовые подразделения.

В качестве основной боевой машины десанта рассматривается уже не наземная техника, а специальный вертолет. В настоящее время идет активная работа по военно-научным исследованиям в области подготовки и применения десантно-штурмовых соединений в условиях современных высокодинамичных военных конфликтов, формируются единые подходы к разработке научно обоснованных требований к вооружению, военной и специальной технике десантно-штурмовых соединений, в том числе модернизации существующих вертолетов и разработке перспективного вертолета для ВДВ.

В рамках проведения Международного военно-технического форума "Армия-2019" командованием ВДВ будет организована работа "круглого стола", в ходе которого обсудят вопросы развития вооружения, военной и специальной техники десантно-штурмовых соединений нового типа.

В линейке вертолетов для данных соединений планируется создание боевых, транспортных и специальных вертолетов, включая вертолеты управления, разведки и радиоэлектронной борьбы, действующих в едином информационно-управляющем контуре группировки войск (сил) на стратегическом направлении, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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