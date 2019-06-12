Источник в военном ведомстве сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ

ЦАМТО, 11 июня. Минобороны России до 2027 года закупит 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что в обозримой перспективе Минобороны планирует подписать серию масштабных контрактов на закупку военной техники различных типов, которые будут выполняться до конца текущей госпрограммы вооружений (2018-2027 годы).

Как напоминает "РИА Новости", ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы отказалось от закупок Ми-28НМ из-за его высокой цены. Позднее замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что военное ведомство и холдинг "Вертолеты России" согласовали цену на модернизированные "Ночные охотники". По его словам, стороны обсуждали объем первого серийного контракта – 6 или 18 машин.

Разрабатываемый холдингом "Вертолеты России" (тоже входит в "Ростех") Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Боевая машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.

Ми-28НМ оснащен вторым комплектом управления, что значительно повышает живучесть машины в случае ранения одного из членов экипажа.

Сейчас опытный образец Ми-28НМ проходит государственные испытания перед принятием на вооружение, передает "РИА Новости".