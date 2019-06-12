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12.06.2019
ЦАМТО

Специалисты РЭБ ЦВО апробировали новый способ противодействия воздушным средствам противника

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Военнослужащие во время развертывания наземного многофункционального модуля помех "Красуха-4"
Военнослужащие во время развертывания наземного многофункционального модуля помех "Красуха-4".
Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

ЦАМТО, 11 июня. В Свердловской и Челябинской областях специалисты РЭБ Центрального военного округа (ЦВО) впервые апробировали подавление воздушных средств с применением сразу трех наземных комплексов: "Красуха", "Житель" и "Борисоглебск".

В ходе эксперимента на Свердловском и Чебаркульском полигонах военнослужащие при помощи комплекса "Борисоглебск" провели радиоэлектронную разведку. Вскрыв каналы управления средств связи, они создали помехи в работе наземной и авиационной радиосвязи, которая была применена условным противником. Расчеты комплекса "Красуха" подавили сигнал бортовой радиолокационной станции, установленной на самолете, а также радиоканалы управления беспилотными летательными аппаратами. Работа комплекса "Житель" позволила заглушить оборудование спутниковой связи, навигационную аппаратуру, системы сотовой связи в радиусе 30 км.

Тем самым военным специалистам РЭБ удалось создать безопасное "вакуумное" пространство от воздействия беспилотной авиации, воздушных радиолокационных станций, радиоуправляемых фугасов и даже крылатых ракет.

В ходе эксперимента были задействованы беспилотные летательные аппараты, средства связи, учебные радиоуправляемые фугасы и авиация, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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