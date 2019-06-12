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12.06.2019
Военное обозрение

Корвет "Василий Быков" проекта 22160 отправился к побережью Сирии

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Патрульный корабль Черноморского флота проекта 22160 "Василий Быков" пополнит состав постоянной группы ВМФ РФ в Средиземном море. Корабль вышел из главной базы ЧФ утром 10 июня и взял курс на черноморские проливы. Вместе с корветом в Средиземное море отправился и МРК "Великий Устюг" из состава Каспийской флотилии.

Источник изображения: https://balabin-1712.livejournal.com/

Как сообщает пресс-служба Черноморского флота, патрульный корабль "Василий Быков" совершит переход в Средиземное море, где войдет в состав постоянного соединения ВМФ РФ. В дальнейшем корабль отправится на Балтику, где будет участвовать в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. При этом отмечается, что данный выход корабля является первым дальним походом с момента вхождения в состав флота.

Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" был построен на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" и спущен на воду 28 августа 2017 года. В ноябре того же года был отбуксирован в Керчь для достройки. Вошел в состав ВМФ 20 декабря 2018 года. Всего Минобороны заказало постройку серии из пяти патрульных кораблей проекта 22160, но их строительство затянулось по причине импортозамещения силовой установки. На все корабли серии, кроме головного "Василия Быкова", на котором установлены германские дизель-редукторные агрегаты MAN, устанавливают дизель-редукторные агрегаты производства Коломенского завода.

Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн и способен развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают пусковыми установками крылатых ракет "Калибр", 76-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.

Корвет "Василий Быков" проекта 22160 входит в состав 184 бригады кораблей Новороссийской военно-морской базы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Сирия
Продукция
Ка-27ПС
Компании
MAN
ЗДЗ Горького
Проекты
21631 Буян-М
22160
Калибр КР
КФ
ЧФ
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