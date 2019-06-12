Войти
12.06.2019
Военное обозрение

Расследование катастрофы Ми-17 в Индии выявило несогласованность действий ПВО и ВВС

60
0
0

Индийские ВВС заканчивают расследование инцидента, в ходе которого потерпел крушение вертолет Ми-17В5. По его итогам могут быть осуждены несколько местных офицеров.

Источник изображения: topwar.ru

Расследование крушения вертолета Ми-17В5 военно-воздушных Индии вблизи Сринагара (Кашмир), произошедшего 27 февраля текущего года, находится в завершающей стадии. В этот день ВВС Пакистана контратаковали Индию в ответ на бомбежку своей территории. Однако, как выясняется, причиной катастрофы стала несогласованность действий ВВС и ПВО.

Ми-17 был сбит индийскими ПВО

В ходе инцидента тогда погибли шестеро индийских военнослужащих. Как выяснилось, вертолет , вероятно, был сбит собственной системой ПВО SPYDER. Окончательный отчет по этому происшествию будет оглашен после завершения расследования.

Следствие, возглавляемый офицером командования военно-воздушных сил, завершило расследование, однако теперь оно возобновлено, поскольку обвиняемые хотят вызвать больше свидетелей.

- цитирует местное издание ANI собственные источники в правительстве.

Согласно выводам Следственной палаты, представители двух ведомств предстанут перед военным трибуналом из-за ошибки, которая привела к аварии вертолета. Высшее руководство ВВС и правительство считают, что по результатам расследования виновные должны понести самое строгое наказание.

Согласно имеющейся информации, офицеры-зенитчики дислоцированной на авиабазе Сринагар системы ПВО ошибочно приняли вертолет, возвращавшийся с миссии, за ракету, выпущенную по базе.

27 февраля вертолет Ми-17В5, базирующегося в Сринагаре вертолетного отряда 154, разбился спустя 10 минут после взлета. Инцидент произошел несмотря на то, что бой между пакистанскими самолетами и ВВС Индии произошел на расстоянии более 100 км. В результате ошибочных действий офицеров ПВО погибли как шесть военнослужащих индийских ВВС на борту, так и гражданское лицо на земле.

Расследование также было отложено в связи с тем, так как жители округа Будгам "похитили" черный ящик вертолета. Кроме того, в издании ANI сообщил, что некоторые из них также забросали камнями вертолет после крушения.

Округ Будгам находится на территории штата Джамму и Кашмир, являющегося территорией Индии, но оспариваемого Пакистаном. Большинство населения данных территорий составляют мусульмане, и штат является одним из основных камней преткновения между соседними государствами, обладателями ядерного оружия.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
29.05.2019
Вооруженный против Индии
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
17.01.2013
«От нас никуда не денется»
18.04.2011
Вертолеты по-индийски в ассортименте
24.02.2009
ФЕВРАЛЬ. ЖАРА. БАНГАЛОР. МЕЖДУНАРОДНАЯ АВИАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА. AERO INDIA 2009 как зеркало обострившейся борьбы за перспективный рынок оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.06 01:03
  • 4
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 12.06 01:03
  • 1
Поставщик оборудования на МКС разработал новые образцы панелей индикации для кабин Су-57
  • 12.06 01:02
  • 5
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 22:43
  • 1
Мини-Рогозина на "Семерке" отправили в космос
  • 11.06 22:31
  • 4
Минобороны продолжит закупать Су-35 параллельно с Су-57
  • 11.06 22:14
  • 8
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 22:07
  • 2
Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США
  • 11.06 22:05
  • 1
У Су-57 нашли "новое направление"
  • 11.06 21:15
  • 1
Новый танковый полк формируют в составе общевойсковой армии ЗВО
  • 11.06 21:07
  • 88
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 11.06 20:35
  • 13
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 11.06 19:19
  • 11
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 11.06 19:12
  • 1
"Иглы" сделают САМУМ более смертоносным
  • 11.06 19:00
  • 1
Иран похвастался новой системой ПВО
  • 11.06 18:27
  • 13
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра