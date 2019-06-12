Расследование катастрофы Ми-17 в Индии выявило несогласованность действий ПВО и ВВС

Индийские ВВС заканчивают расследование инцидента, в ходе которого потерпел крушение вертолет Ми-17В5. По его итогам могут быть осуждены несколько местных офицеров.

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Расследование крушения вертолета Ми-17В5 военно-воздушных Индии вблизи Сринагара (Кашмир), произошедшего 27 февраля текущего года, находится в завершающей стадии. В этот день ВВС Пакистана контратаковали Индию в ответ на бомбежку своей территории. Однако, как выясняется, причиной катастрофы стала несогласованность действий ВВС и ПВО.

Ми-17 был сбит индийскими ПВО

В ходе инцидента тогда погибли шестеро индийских военнослужащих. Как выяснилось, вертолет , вероятно, был сбит собственной системой ПВО SPYDER. Окончательный отчет по этому происшествию будет оглашен после завершения расследования.

Следствие, возглавляемый офицером командования военно-воздушных сил, завершило расследование, однако теперь оно возобновлено, поскольку обвиняемые хотят вызвать больше свидетелей.

- цитирует местное издание ANI собственные источники в правительстве.

Согласно выводам Следственной палаты, представители двух ведомств предстанут перед военным трибуналом из-за ошибки, которая привела к аварии вертолета. Высшее руководство ВВС и правительство считают, что по результатам расследования виновные должны понести самое строгое наказание.

Согласно имеющейся информации, офицеры-зенитчики дислоцированной на авиабазе Сринагар системы ПВО ошибочно приняли вертолет, возвращавшийся с миссии, за ракету, выпущенную по базе.

27 февраля вертолет Ми-17В5, базирующегося в Сринагаре вертолетного отряда 154, разбился спустя 10 минут после взлета. Инцидент произошел несмотря на то, что бой между пакистанскими самолетами и ВВС Индии произошел на расстоянии более 100 км. В результате ошибочных действий офицеров ПВО погибли как шесть военнослужащих индийских ВВС на борту, так и гражданское лицо на земле.

Расследование также было отложено в связи с тем, так как жители округа Будгам "похитили" черный ящик вертолета. Кроме того, в издании ANI сообщил, что некоторые из них также забросали камнями вертолет после крушения.

Округ Будгам находится на территории штата Джамму и Кашмир, являющегося территорией Индии, но оспариваемого Пакистаном. Большинство населения данных территорий составляют мусульмане, и штат является одним из основных камней преткновения между соседними государствами, обладателями ядерного оружия.