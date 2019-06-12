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12.06.2019
Интерфакс-АВН

Абэ провел телефонные переговоры с Трампом до своего отъезда в Иран

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Синдзо Абэ
Синдзо Абэ.
Источник изображения: © Kent Nishimura/Getty Images

Токио. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ за день до своего отъезда в Тегеран обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Иране, сообщил генеральный секретарь правительства Есихидо Суга на пресс-конференции.

"Лидеры двух стран обменялись мнениями по региональным вопросам, включая ситуацию в Иране", - сказал Суга журналистам.

Он отказался уточнить детали 20-минутного телефонного разговора Абэ и Трампа, сославшись на дипломатически деликатный характер темы.

Как сообщалось, Абэ отправится в Тегеран 12 июня. Он станет первым премьер-министром Японии за 40 лет, посетившим Иран. Последним главой правительства, побывавшим в Тегеране, был Такэо Фукуда в 1978 году.

В ходе визита премьер-министр планирует отдельно встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани и Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Поездка проходит на фоне обострения напряженности между Соединенными Штатами и Ираном по поводу ядерной программы Тегерана.

Ранее в мае в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий - в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время глава МИД Ирана Джавад Зариф выражал уверенность, что войны с США не будет.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - писал он в твиттере.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Иран
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Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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