Войти
12.06.2019
Военное обозрение

Минобороны планирует получить 98 вертолётов Ми-28НМ до 2027 года

63
0
0

Министерство обороны РФ подтвердило планы по закупке модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в военном ведомстве, в планах военных закупка 98 винтокрылых машин.

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны закупит 98 модернизированных вертолетов Ми-28НМ в период до 2027 года. Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что первоначальные планы на закупку восьми или шестнадцати вертолетов Ми-28НМ были изменены после совещания президента России Владимира Путина с представителями Минобороны и российского ОПК. При этом замминистра говорил о ста вертолетах, которые Минобороны получит до окончания действующей госпрограммы вооружений.

Установочная партия вертолетов Ми-28НМ состоит всего из двух вертолетов, контракт между Минобороны РФ и АО "Вертолеты России" на их производство был заключен в декабре 2017. Контрактом предусматривалось, что боевые винтокрылые машины будут изготовлены до конца 2018 года, однако позднее поставка была перенесена на этот год.

Ми-28НМ - высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения, предназначенный для выполнения широкого спектра задач. Машина создана с учетом боевого опыта применения вертолета в Сирии. В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28НМ входит инновационная нашлемная система целеуказания и индикации. Машина оснащена новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор, а также новой системой радиоэлектронной борьбы. Ми-28НМ оснащен вторым комплектом управления, что значительно повышает живучесть машины.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Похожие новости
23.05.2019
Российская армия получит 100 вертолетов Ми-28НМ до 2027 года
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
28.12.2017
"У меня иногда возникает вопрос: пошел бы я вообще в эту авантюру?"
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
15.02.2017
Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.06 01:03
  • 4
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 12.06 01:03
  • 1
Поставщик оборудования на МКС разработал новые образцы панелей индикации для кабин Су-57
  • 12.06 01:02
  • 5
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 22:43
  • 1
Мини-Рогозина на "Семерке" отправили в космос
  • 11.06 22:31
  • 4
Минобороны продолжит закупать Су-35 параллельно с Су-57
  • 11.06 22:14
  • 8
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 22:07
  • 2
Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США
  • 11.06 22:05
  • 1
У Су-57 нашли "новое направление"
  • 11.06 21:15
  • 1
Новый танковый полк формируют в составе общевойсковой армии ЗВО
  • 11.06 21:07
  • 88
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 11.06 20:35
  • 13
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 11.06 19:19
  • 11
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 11.06 19:12
  • 1
"Иглы" сделают САМУМ более смертоносным
  • 11.06 19:00
  • 1
Иран похвастался новой системой ПВО
  • 11.06 18:27
  • 13
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра