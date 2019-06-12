Минобороны планирует получить 98 вертолётов Ми-28НМ до 2027 года

Министерство обороны РФ подтвердило планы по закупке модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в военном ведомстве, в планах военных закупка 98 винтокрылых машин.

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Министерство обороны закупит 98 модернизированных вертолетов Ми-28НМ в период до 2027 года. Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что первоначальные планы на закупку восьми или шестнадцати вертолетов Ми-28НМ были изменены после совещания президента России Владимира Путина с представителями Минобороны и российского ОПК. При этом замминистра говорил о ста вертолетах, которые Минобороны получит до окончания действующей госпрограммы вооружений.

Установочная партия вертолетов Ми-28НМ состоит всего из двух вертолетов, контракт между Минобороны РФ и АО "Вертолеты России" на их производство был заключен в декабре 2017. Контрактом предусматривалось, что боевые винтокрылые машины будут изготовлены до конца 2018 года, однако позднее поставка была перенесена на этот год.

Ми-28НМ - высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения, предназначенный для выполнения широкого спектра задач. Машина создана с учетом боевого опыта применения вертолета в Сирии. В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28НМ входит инновационная нашлемная система целеуказания и индикации. Машина оснащена новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор, а также новой системой радиоэлектронной борьбы. Ми-28НМ оснащен вторым комплектом управления, что значительно повышает живучесть машины.