Утверждается, что Huawei готовится заменить американскую ОС "Android" на российскую "Аврору"

В средствах массовой информации опубликованы материалы, в которых утверждается, что китайский цифровой гигант Huawei ищет подходящие варианты для замены американского программного обеспечения для своих электронных устройств.

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Напомним, что китайская компания ранее попала под американские санкции, что стало причиной для отзыва технической поддержки и доступа к обновлениям Android со стороны Google. Это привело к резкому сокращению объёмов продаж гаджетов от Huawei в мире.

Стало известно, что китайская компания рассматривает возможности кооперации с российскими производителями софта. В частности, озвучены данные, которые касаются переговоров бизнесменов из Китая с представителями компаний, занимающихся производством ОС "Аврора" (Россия).

Заявления об обсуждении возможности перехода с ОС Android на российскую операционную систему для устройств Huawei публикует издание The Bell со ссылкой на источник, который принимал участие в Петербургском экономическом форуме. На ПМЭФ, напомним, присутствовал и глава "Хуавэй" Го Пин. Он, как заявлено, выразил готовность к замене "Андроида" на "Аврору". Насколько эта информация соответствует действительно, отдельный вопрос.

ОС "Аврора" считается развитием операционной системы Sailfish. Разработкой "Авроры" сегодня занимаются ООО ОМП ("Открытая мобильная платформа") и ООО "Вотрон", входящие в группу "Ростелеком". ОС "Аврора" поддерживает все стандартные функции мобильного софта, включая управление документами, функцию почтового клиента, имеет свой браузер, позволяет работать в различных сетях, проводить удалённые совещания и др.