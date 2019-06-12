Турецких пилотов отстранили от полётов на F-35

Турецкие пилоты, проходящие обучение по программе F-35 на авиабазе "Люк" в штате Аризона, отстранены от полетов. Такое решение принято в Пентагоне в связи с нежеланием Турции выполнять ультиматум об отказе от закупки российской зенитной системы С-400, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Минобороны США.

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Пентагон запретил турецким пилотам продолжать обучение на истребителях-бомбардировщиках F-35 и отстранил их от полетов. Глава Пентагона Патрик Шанахан уведомил министра обороны Турцииу Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 пилоты должны покинуть страну до 31 июля.

Министерству известно, что турецкие летчики ... не совершают полетов. Если Турция не изменит свою политику, мы продолжим тесно сотрудничать с нашим турецким союзником в свертывании их участия в программе F-35

- заявил официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс.

Как ранее сообщалось, в США на авиабазе "Люк" проходили обучение по программе F-35 четыре турецких пилота. При этом США еще 7 июня объявили, что по причине сотрудничества Турции и России, прием новых турецких летчиков на обучение производиться не будет.

Вашингтон не прекращает давления на Анкару в попытках заставить ее отказаться от приобретения ЗРС С-400, угрожая полностью исключить Турцию из программы F-35. В Пентагоне заявляют, что российская ЗРС не совместима с американскими самолетами и российский зенитный комплекс может узнать все "тайны и секреты" истребителя пятого поколения.