Авиация ЦВО пополнилась тремя новыми истребителями Су-34

Екатеринбург. 11 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Три новых многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили на вооружение смешанного авиационного полка Центрального военного округа, расположенного в Челябинской области, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"В авиаполк поступили по гособоронзаказу три бомбардировщика нового поколения Су-34. Самолеты совершили перелет из Новосибирска на военный аэродром "Шагол" в Челябинской области", - заявил Лапин.

В состав второй эскадрильи смешанного авиационного полка в Челябинской области, куда поступили новые истребители, теперь будет базироваться 21 Су-34.

Экипажи прошли обучение в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации, где освоили летную практику и подготовились к технической эксплуатации нового типа самолетов.