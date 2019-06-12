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12.06.2019
Интерфакс-АВН

Авиация ЦВО пополнилась тремя новыми истребителями Су-34

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Екатеринбург. 11 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Три новых многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 поступили на вооружение смешанного авиационного полка Центрального военного округа, расположенного в Челябинской области, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"В авиаполк поступили по гособоронзаказу три бомбардировщика нового поколения Су-34. Самолеты совершили перелет из Новосибирска на военный аэродром "Шагол" в Челябинской области", - заявил Лапин.

В состав второй эскадрильи смешанного авиационного полка в Челябинской области, куда поступили новые истребители, теперь будет базироваться 21 Су-34.

Экипажи прошли обучение в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации, где освоили летную практику и подготовились к технической эксплуатации нового типа самолетов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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