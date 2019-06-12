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12.06.2019
Известия.ru

Falcon Heavy отправит на орбиту атомные часы и новейший космический зонд

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Источник изображения: Фото: NASA/SpaceX

Новейшие разработки NASA и ВС США, такие как атомные часы, зонд на "чистом топливе" и другие отправятся в испытательный полет на сверхмощной ракете-носителе Falcon Heavy. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на разработчиков.

Ракета производства компании SpaceX выведет на орбиту 24 аппарата в рамках объединенной миссии STP-2. При этом будут испытаны наработки NASA и ВС США.

В частности, атомные часы, которые допускают ошибку в одну секунду за 9 млн лет, могут использоваться для обеспечения навигации космических аппаратов, а новое топливо считается вдвое эффективнее используемого сейчас и при этом оно менее токсично.

Falcon Heavy — самая мощная из находящихся в настоящий момент в эксплуатации ракет-носителей. Она способна выводить в космос грузы весом до 64 т.

6 февраля 2018 года ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в американском штате Флорида и вывела на орбиту спортивный электрокар Илона Маска Tesla Roadster.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
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