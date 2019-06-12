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12.06.2019
Известия.ru

Изготовителей "Ангары" оставили без премий за срыв сроков производства ракет

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Сотрудников омского филиала Центра Хруничева ПО "Полет", где ведется производство ракет-носителей "Ангара", оставили без премий за май из-за невыполнения производственного плана. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на приказ руководителя филиала — директора предприятия Виктора Шулико.

"Премию за май месяц 2019 года работникам ПО "Полет" — филиала АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" не начислять", — говорится в документе.

Причиной стал срыв коллективом предприятия сроков изготовления третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства "Ангара".

8 апреля стало известно, что специалистов "Роскосмоса", которые некачественно выполняют свою работу, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин предложил лишать премий на год.

2 апреля он сообщил об увольнении ряда сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия", работавших над созданием корабля "Федерация". По словам Рогозина, данное решение было принято в связи с тем, что работа над этим проектом, впрочем, как и по многим другим, была организована плохо.

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