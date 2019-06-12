Российские военные в ЮВО впервые получили разведывательные квадрокоптеры

Соединения ЮВО на Северном Кавказе и в Закавказье впервые получили разведывательные квадрокоптеры. Речь идёт о беспилотных летательных аппаратах, которые планируется использовать в составе авиационных и разведывательных подразделений.

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Кроме того, как отмечает пресс-служба ЮВО, поступившие квадрокоптеры будут применяться для мониторинга обстановки в Южном военном округе.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства сообщает о том, что на вооружение ЮВО поступило "более десяти разведывательных квадрокоптеров".

О конкретной модели и производителе этих дронов не сообщается. При этом уточняется, что квадрокоптеры оснащены системой глобального позиционирования "ГЛОНАСС", имеют улучшенные характеристики как по времени, так и по дальности полёта. Также отмечено, что полёт сопровождается низким уровнем шума. О характеристиках оптики на борту дронов информация не приводится.

Дроны, позволяющие осуществлять наблюдение за местностью, становятся неотъемлемой части всех развитых армий мира. С их помощью в ряде стран осуществляется и патрулирование сложных участков границы – с трансляцией "картинки" на операторский пульт.