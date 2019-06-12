"Суперджет". Перезагрузка

Проблемы отечественного авиапрома можно решить за два-три года

Майская катастрофа "Суперджета 100" в московском аэропорту "Шереметьево" подняла, с одной стороны, вопросы безопасности перевозок, а с другой – проблемы гражданского авиастроения.

Дело не в конкретной аварии, от них, к сожалению, никто не застрахован. Даже "Боинг" потерял в недавних катастрофах две супермашины В-737МАХ. Конечно, это удар и по престижу, и по кошельку компании.

Недоучки-недолетчики

Начнем с безопасности полетов. Сразу всплывает целый комплекс проблем, начиная с подготовки персонала, прежде всего пилотов, и заканчивая деятельностью аэропортов.

Катастрофа наглядно показала, что авиаторы, избалованные прогрессом электроники, просто разучились водить самолеты. Такому не то что лайнер, "кукурузник" опасно доверить. "Оператор" воздушного судна не умеет летать, у него напрочь отсутствуют навыки ручного управления. И это беда не пилотов, проблема для отрасли, и жизнь заставляет находить решения в максимально короткие сроки.

В советское время летчики, не прошедшие на местных линиях школу пилотирования Ан-2, никаким образом не допускались к управлению более крупными воздушными судами. Существовал жесткий порядок в подготовке летного состава, за чем строжайше следило Министерство гражданской авиации СССР. Не возродить ли подобную структуру в наше время?

Нынешняя ситуация с летными кадрами настолько запущена и опасна, что можно говорить о системном кризисе. Его невольными заложниками оказались те два пилота, что управляли сгоревшим "Суперджетом". Отвечать за свои действия придется обоим, но почему только им? Очевидно, наверху хотят найти очередных козлов отпущения и свалить все на них.

Аэропортовое хозяйство

“ Полностью российским обещает быть Ту-414. Его двигателем, как один из вариантов, станет доработанный запорожский Д-436 ”

Под вопросом действия наземного персонала аэропорта "Шереметьево" при аварийной посадке злополучного "Суперджета". Нареканий вроде бы нет, в установленный норматив спасатели, скажем так, уложились. Но загвоздка в том, с какого момента отсчитывать количество минут и секунд, отведенных на прибытие к аварийному самолету. Почему инструкция предписывает выдвигаться к объекту, когда он уже стелется вдоль взлетно-посадочной полосы огненным шлейфом? Почему никто не встречал самолет уже рядом с ВПП, если авиалайнер заходил на посадку в ненормальном режиме и с полными баками топлива?

Кто не знает, как нужно действовать в критической обстановке, для примера пусть посмотрит историческую хронику с посадкой космического корабля "Буран" на Байконуре. На кадрах хорошо видно: космоплан еще не до конца затормозил на ВПП, а к нему уже на всякий случай мчалась пожарная команда. Вот это, я понимаю, реагирование! Учитесь, ребята…

Злополучный "Суперджет"

Конечно, основная масса вопросов связана с самим "Суперджетом". Такой ли самолет был нужен для российских авиационных перевозок? Скорее нет, чем да.

Недостатков хватает как по экономической линии, так и по технической. Прежде всего "Суперджет" неэффективен. В рыночной экономике, когда авиакомпании научились считать деньги, данный фактор является не настолько мелким, чтобы им просто пренебречь.

Надежность самолета заметно хромает. Именно поэтому и наши, и иностранные компании не торопятся брать его в авиапарк. А те, что взяли, начинают задумываться: а не вернуть ли самолеты назад лизинговой компании? Особенно много нареканий к французско-российским двигателям SaM146, которые часто выходят из строя и вызывают непредвиденные простои воздушных судов. Какому перевозчику такое понравится?

Новый двигатель, старые грабли

Главная задача – найти выход из сложившейся ситуации и воспользоваться им с минимальными потерями.

Каким бы ни был "Суперджет", в одночасье прекратить его выпуск – опрометчивое решение. Во-первых, это ударит по престижу отечественного авиапрома. Во-вторых, прекращение производства ударит по заводам-производителям, начиная с Комсомольска-на-Амуре и кончая поставщиками комплектующих. Возникнут никому не нужные социальные проблемы. В-третьих, что, наверное, самое неприятное, можно спровоцировать массовый отказ от уже произведенных самолетов. Иными словами, как бы непродуманными действиями не создать на ровном месте кучу дополнительных проблем.

Предлагается, не наращивая выпуск, доработать "Суперджет" в сторону постепенного увеличения в его конструкции доли отечественных комплектующих, тем более что тенденция такая уже обозначилась. Первым делом – заменить ненадежный, часто выходящий из строя двигатель SaM146. Если заручиться поддержкой государства, что реально, можно форсировать разработку отечественного двигателя ПД-7. Когда "Суперджет" станет более российским и надежным, спрос на него увеличится. Нет сомнений, что, к примеру, Иран закупит сразу несколько десятков машин.

Другой момент касается планов выпуска самолета меньшей размерности (до 75 мест), поскольку для многих внутренних авиалиний 100-местный салон велик. О том, что "Суперджет" со своими 98 креслами вовсе не оптимален по вместимости, говорилось многократно. Год назад бывший тогда вице-премьером Дмитрий Рогозин пообещал, что правительство выделит из резервного фонда шесть миллиардов рублей на разработку укороченной версии – SSJ 75, рассчитанной на 75 пассажиров.

Но не стоит наступать на старые грабли, доверяя разработку тому же коллективу и на основе не совсем удачного "Суперджета". Более логичным и оптимальным вариантом выглядит передача заказа на разработку нового самолета для региональных линий другому исполнителю, а именно ПАО "Туполев". Прежде всего потому, что туполевцы прилично продвинулись в данном направлении. Ими уже разработаны проекты самолетов Ту-324 и Ту-414 на 56 и 76 пассажиров соответственно. Они максимально унифицированы между собой, отличаются только двигателями, крылом и длиной фюзеляжа. Причем разработчики даже выполнили полноразмерный макет Ту-324, а на казанском КМПО для него изготовили опытные образцы двигателя АИ-22, разработанного в Запорожье. На подготовку производства было затрачено порядка 100 миллионов долларов, но тут вмешался "Суперджет" и перекрыл остальным дорогу в небо.

Полностью российским обещает быть и Ту-414. Его двигателем, как один из вариантов, может стать доработанный запорожский Д-436. Две модели этого двигателя устанавливаются на самолеты Ан-148 и Бе-200. В кооперации участвуют и моторостроители из России: ММПП "Салют" и УМПО, где при необходимости можно организовать конечную сборку и испытания двигателя.

Выпускать самолеты планировалось на Казанском авиазаводе. Однако времена изменились, и сегодня он обеспечен заказами по полной программе: Ту-22М3М, Ту-160М2, Ту-214 в спецверсиях, скоро дойдет дело до ПАК ДА. Но в ОАК масса недозагруженных мощностей, организовать сборку можно на любом предприятии.

Следует добавить, что оба самолета проектировались в цифре, поэтому любые изменения в проект для приведения его в соответствие с новыми требованиями могут быть внесены относительно быстро и безболезненно. Они будут чисто российскими почти на 100 процентов, значит, дешевле и доступнее зарубежных аналогов. Сегодня в этой размерности наше небо бороздят конкуренты от канадского "Бомбардье" и бразильского "Эмбраера". Пора бросить им вызов.

Проблемы "Суперджета", будем объективны, решаемы. С помощью государства, которое больше всех заинтересовано в минимизации репутационного и экономического ущерба, реально исправить положение в ближайшие два-три года. Главное – общая заинтересованность плюс слаженная работа всех: чиновников, инженеров, рабочих.

Владимир Волгин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (785) за 11 июня 2019 года