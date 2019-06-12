Стекло бьет стандарты

Кувалда и ПМ взломщику не помогут

Промышленный выпуск многослойного взломостойкого стеклополимерного композита начинает Научно-производственное объединение специальных материалов (НПО СМ).

В охранной сфере, в городском хозяйстве, в промышленности довольно часто возникают ситуации, когда ставить дорогое и тяжелое бронестекло, выдерживающее выстрел "калашникова" или снайперской винтовки, нет надобности, а обычное взломостойкое стекло оказывается слабоватым. Эту нишу и заполнит новинка.

Созданному композиту на российском рынке аналогов нет, нет даже подходящей для такого материала классификации. К примеру, ГОСТ 30826-2014, регламентирующий класс защиты взломостойкого стекла, устанавливает для максимального уровня Р8В устойчивость более чем к 70 ударам топором и молотком. Подобные нагрузки "Антивзлом+" выдерживает без существенных повреждений. Как показали натурные испытания, многократные удары 20-килограммовой кувалдой оставляют на его поверхности лишь едва заметные царапины.

Были также проведены экстремальные испытания, в ходе которых многослойный композит сохранил целостность даже после серии ударов подъемным механизмом разогнавшегося до скорости 15 километров в час погрузчика массой пять тонн. Более толстое взломостойкое стекло при таких воздействиях трескается и рассыпается. "Антивзлом+" не удается пробить насквозь, в том числе из пистолетов Макарова и Стечкина. Притом что толщина композита всего 18 миллиметров. А выстрелы из более мощного оружия хоть и сделают сквозные отверстия, но не смогут нарушить целостность стекла, чтобы пробраться внутрь охраняемого помещения.

Кроме того, композит признан взрывостойким по классу SB2(А). И несмотря на высокие прочностные характеристики, "Антивзлом+" прозрачнее наиболее распространенного взломостойкого стекла. Коэффициент светопропускания – 92 процента против 84 процентов.

"Разработкой этого полимера мы занимались в инициативном порядке около полутора лет. Решили сформировать стекло, превосходящее требования государственного стандарта. Причем стремились при минимальной массе изделия получить максимальную стойкость", – пояснил директор Завода специальных материалов НПО СМ Никита Сильников. Еще в 2014 году, кандидат технических наук, он был удостоен премии правительства Санкт-Петербурга за разработку, связанную именно с повышением механических свойств стекла. Возглавив предприятие, ученый и производственник продолжил исследования и добился результата. На "Антивзлом+" подана заявка на изобретение. "Секрет прочности – в удачно подобранном сочетании твердых и вязких слоев, соединенных специальными полимерными связующими. Каждый определенной толщины. Это позволяет максимально эффективно рассеивать энергию удара, не нарушая целостности изделия", – отметил изобретатель.

Такого рода разработки, помимо России, имеются лишь в США и Германии, но наши изделия примерно в полтора раза дешевле импортных аналогов. Новый композит будет востребован как в военной, так и в гражданской сфере. По оценкам экспертов, он имеет высокий экспортный потенциал.

Алексей Захарцев, корреспондент "ВПК" (Санкт-Петербург)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (785) за 11 июня 2019 года