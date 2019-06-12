Су-35 вместо F-35

Израиль продвигает российские истребители в страны Персидского залива

10-я выставка вооружений и военной техники в регионе Восточного Средиземноморья (Israel Defense & HLS Expo) прошла с 3 по 6 июня в Тель-Авиве. Хотя представители оргкомитета подчеркивали, что ISDEF 2019 ориентирована в первую очередь на израильский рынок и демонстрирует новейшие образцы, предназначенные исключительно для ЦАХАЛ, нацеленность на экспортную продукцию военного назначения была видна невооруженным глазом.

Выставка в очередной раз подтвердила, что оборонные возможности Израиля, позволяющие этой стране доминировать в военном плане в Ближневосточном регионе, обеспечиваются с помощью США. Ежегодный военный бюджет еврейского государства составляет примерно 16,4 миллиарда долларов, что соответствует 4,6 процента от ВВП страны. При этом Израиль с момента окончания Второй мировой войны – крупнейший получатель американской военной помощи. По этой статье Соединенные Штаты предоставляют своему ближневосточному союзнику примерно три миллиарда долларов ежегодно. Помощь поступает по американской программе военного финансирования иностранных государств (Foreign Military Financing – FMF). Фактически на Израиль приходится примерно половина всего бюджета FMF, что соответствует 15–20 процентам расходов страны на оборону.

“ Интеграция израильской ракеты в состав системы управления вооружением Су-30МКИ маловероятна ”

Увеличивая финансовый объем помощи, Соединенные Штаты одновременно ужесточают контроль расходования выделяемых с этой целью средств. Как сообщил ТАСС в ходе выставки представитель управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Израиля, текущее соглашение рассчитано на 2018–2028 годы и предполагает повышение среднего ежегодного ассигнования по сравнению с предшествующим десятилетием с 3,1 до 3,8 миллиарда долларов. "Однако условия расходования этих средств существенно ужесточаются: если раньше Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла расходовать до 25 процентов от американской военной помощи на заказы у национальной оборонной промышленности и других стран, то теперь вся помощь может быть потрачена на закупки только у американского оборонно-промышленного комплекса", – отметил представитель Минобороны Израиля.

По словам источника, это соглашение существенно отразилось на развитии израильского ОПК. "В настоящее время оборонная промышленность страны ориентирована преимущественно на экспорт, объем которого за последние годы увеличился более чем на одну треть – с 6,5 миллиарда в 2016 году до 9 миллиардов долларов в 2018 –м", – отметил собеседник.

Как сообщило Агентство по оборонному экспорту при Министерстве обороны Израиля (СИБАТ), израильские предприятия ОПК в 2018 году подписали контрактов на продажу вооружений на 7,5 миллиарда долларов. "СИБАТ успешно завершило 2018-й, в ходе которого экспорт израильских вооружений превысил 7,5 миллиарда долларов. В течение года израильские компании и различные подразделения при Министерстве обороны добились подписания десятков значимых контрактов. Это исключительно высокий показатель для израильского оборонного экспорта", – говорится в коммюнике агентства. В 2017-м Израиль продал вооружений на 9,2 миллиарда долларов, что на 40 процентов больше аналогичного показателя 2016 года.

Далекоидущие конвертопланы ЦАХАЛ

Крупнейшими секторами израильского оборонного экспорта в 2018-м стали ракетостроение и системы противовоздушной обороны. На них пришлось 24 процента от продаж. На втором месте – беспилотные летательные аппараты, 15 процентов экспорта. На долю радаров и систем радиоэлектронной борьбы, авионики пришлось по 14 процентов продаж. Далее идут наземные комплексы и боеприпасы (12%), системы наблюдения (9%), разведывательные, информационные и кибернетические (6%), управления и связи (2%), сервисное обслуживание заказчиков (2%), спутники и космос (1%), военно-морские средства (1%). В 2018 году 46 процентов израильского оборонного экспорта пришлось на государства Азиатско-Тихоокеанского региона, 26 процентов ушло в Европу, 20 процентов закупили в Северной и шесть процентов в Южной Америке, два процента – в странах Африки.

"Мы завершили еще один успешный год. Подписаны десятки контрактов с различными странами мира. Государство Израиль специализируется на совершенствовании наземных,

воздушных и военно-морских систем и экспортирует некоторые из самых передовых технологий в мире", – сказал глава СИБАТ Мишель Бен-Барух.

В ходе выставки от представителя американской корпорации "Локхид

Мартин" (Lockheed Martin) стало известно, что поставка вооруженным силам ОАЭ и других арабских государств Персидского залива новейших многоцелевых боевых самолетов 5-го поколения F-35 "Лайтнинг-2" (Lightning II) маловероятна в связи с целым комплексом политических, технических и производственных причин.

Фото: Николай Новичков

По словам источника, камнем преткновения станет недавно расширившееся участие Израиля в программе F-35. "Шесть компаний задействованы в этой программе как подрядчики и поставщики технологий, общий объем подписанных с ними контрактов составляет 778 миллионов долларов. Эти предприятия однозначно будут возражать против передачи технологий каким-либо арабским государствам", – сообщил информированный источник, отметив, что на вооружении Хель ха-Авир состоит 12 истребителей F-35A "Адир" (Adir), а общий портфель заказов Тель-Авива на самолет достигает 50 единиц. Ранее израильские компании принимали участие в программе F-35 по принципу аутсорсинга, а после подписания вышеупомянутых соглашений стали носителями технологий, применяемых в истребителе.

Нежелание Израиля видеть F-35 у других ближневосточных стран, прежде всего в составе ВВС ОАЭ, работает, как это ни парадоксально, на интересы России в регионе Персидского залива. Ранее в ходе Дубайского авиасалона в 2017 году США заявили о возможности поставки ОАЭ партии F-35 для воспрепятствования продвижения российских Су-35. Теперь же, как полагают эксперты, ситуация с невозможностью оперативного приобретения Абу-Даби "Лайтнинга-2" открывает для России возможность продвижения в регион Су-35.

Американская вертолетостроительная компания "Белл хеликоптер" (Bell Helicopter) провела в ходе выставки зарубежную презентацию новейшего армейского конвертоплана V-280 "Вэлор" (Valor) для первого потенциального заказчика – ЦАХАЛ. По словам представителя фирмы, Израиль считается наиболее вероятным стартовым иностранным заказчиком. Подразделения специальных операций ЦАХАЛ крайне заинтересованы в приобретении конвертопланов и их применении при выполнении задач, где требуются повышенная скрытность и быстрота эвакуации личного состава.

По его словам, V-280 может применяться Армией обороны Израиля в качестве средства переброски войск и эвакуации раненых военнослужащих. Радиус действия V-280 800–1300 километров позволяет перелететь из одного конца Израиля в другой, не совершая посадки. Конвертоплан может перевозить 12 солдат в полной выкладке и с личным оружием. Крейсерская скорость V-280 достигает 520 километров в час – больше, чем у любого из существующих вертолетов, при этом маневренность V-280 не хуже, чем у обычных винтокрылых машин, и он может дозаправляться в воздухе.

Накануне открытия выставки ряд индийских СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщил о намерении ВВС страны начать замену российских ракет класса "воздух-воздух" РВВ-АЕ истребителей Су-30МКИ в связи с истечением срока годности на израильские ракеты "Ай-Дерби" после 2021–2022 годов. Однако, как сообщил ТАСС военно-дипломатический источник, ВВС Индии продолжат применять российские РВВ-АЕ (Р-77, AA-12 Adder). Их замена на израильские "Ай-Дерби" повышенной дальности (I-Derby Extended Range) маловероятна. "ВВС Индии применяют ракеты РВВ-АЕ в составе вооружения многоцелевых истребителей Су-30МКИ на протяжении длительного времени. Данная ракета обладает оптимальным соотношением стоимости и эффективности. Таким образом, замена РВВ-АЕ на "Ай-Дерби" с увеличенной дальностью не целесообразна, – сообщил источник. – Более того, интеграция израильской ракеты в состав системы управления вооружением Су-30МКИ маловероятна и технически невозможна без участия разработчика самолета – компании "Сухой" и его производителя – корпорации "Иркут"".

"Трофи" не профи

Еще одна важная новость для российского ОПК в том, что новейший израильский комплекс активной защиты (КАЗ) "Трофи" (Trophy) слабо приспособлен для отражения современных российских противотанковых средств. Такое мнение в беседе с корреспондентами ТАСС на выставке высказал источник в израильском ОПК.

"Трофи" показал свою высокую эффективность при отражении одиночных запусков противотанковых ракет и реактивных гранат, в том числе осуществленных с разных направлений. Однако комплекс активной защиты пока еще не приспособлен для противостояния запуску двух или трех противотанковых средств, осуществленных с минимальным интервалом – именно по такому принципу работают новейшие российские системы, например модернизированный комплекс "Корнет" и одноразовые гранатометы", – сказал источник.

Речь идет о самоходном ПТРК "Корнет-ЭМ" и одноразовом гранатомете РПГ-30. "Корнет-ЭМ" способен запускать две ракеты в одном луче с минимальным интервалом, а РПГ-30 оснащен специальным имитатором, отстреливаемым непосредственно перед основной ракетой, и вскрывающим защиту атакуемого объекта. Комплексу "Трофи" еще только предстоит научиться эффективно бороться с противотанковыми средствами, функционирующими по этой схеме", – сообщил израильский специалист.

КАЗ "Трофи" состоит на вооружении ЦАХАЛ и сухопутных войск США. По данным компании "Рафаэль", общее время его непрерывной работы на разных образцах техники достигло 500 тысяч часов. В марте текущего года был подписан очередной контракт стоимостью 79,6 миллиона долларов на поставку этого комплекса для американских танков M1A2 "Абрамс".

Одним из основных кластеров, представленных на ISDEF 2019, являлись средства кибербезопасности, предназначенные как для оборонного, так и для гражданского сектора промышленности. По оценкам специалистов, в настоящее время около 3,77 миллиарда человек – более половины мирового населения – пользуются различными сетевыми устройствами. "Таким образом, необходимость отражения кибернетических атак на критически важную государственную сетевую инфраструктуру приобретает чрезвычайную значимость", – подчеркнул бывший генеральный директор израильского Управления по обеспечению национальной кибербезопасности Буки Кармели. По его словам, как выставочная, так и научно-практическая составляющие ISDEF 2019 сделали особый упор на средства обеспечения кибербезопасности, причем были представлены решения, предназначенные и для бизнеса, и для госучреждений.

В целом формат выставки ISDEF 2019 уступает экспозициям израильского ОПК в национальных павильонах, традиционно развертываемых за рубежом на крупнейших выставках вооружений и аэрокосмических салонах. Связано это, как уже упоминалось выше, с ориентацией национального ОПК на экспорт и поиск зарубежных заказчиков. Крупнейшую свою экспозицию аэрокосмической техники, средств ПВО, вооружения и беспилотных летательных аппаратов Израиль представит на очередном Парижском авиационно-космическом салоне, который пройдет в Ле Бурже с 17 по 23 июня.

Николай Новичков

Дмитрий Федюшко, Информационно-аналитический отдел ТАСС, специально для "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (785) за 11 июня 2019 года