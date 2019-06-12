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12.06.2019
Интерфакс-АВН

Конгресс США отказывается снижать расходы на действия Европы по сдерживанию России

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo, J. David Ake

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Проект военного бюджета США на 2020 финансовый год предусматривает выделение на реализацию программы "Европейская инициатива сдерживания" $6,5 млрд, в то время как президент Дональд Трамп предлагал сократить финансирование программы до $5,7 млрд.

Более того, в проекте бюджета, представленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей американского конгресса Адамом Смитом, предлагается выделить Европе дополнительно $794,23 на нужды военного строительства, совершенствование противолодочной обороны "и другие насущные приоритетные задачи по сдерживанию России и совместную работу с союзниками и партнерами", говорится в кратком изложении проекта документа.

В проект бюджета включены также средства на "стратегию по предотвращению российского вмешательства в выборы" 2020 года.

Пентагону и госдепартаменту предписывается подготовить стратегию "противостояние российской агрессии в Черном море", отмечается, что США следует "продолжить ограничивать сотрудничество с Россией по военной линии", однако при этом иметь в виду необходимость мер, которые позволят "снизить риски конфликтов".

Проект закона требует "расширить запрет на финансирование любой деятельности", направленной на признание суверенитета РФ над Крымом.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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