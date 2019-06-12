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12.06.2019
Интерфакс-АВН

Проект военного бюджета США предусматривает запрет на поставки Турции F-35 в случае завершения сделки с Россией по С-400

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Истребитель F-35А, построенный для ВВС Турции.
Истребитель F-35А, построенный для ВВС Турции.
Источник изображения: cnbc.com

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Проект военного бюджета, представленный председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей американского конгресса Адамом Смитом, вводит запрет на поставки Турции американского истребителя F-35, если российские ЗРС С-400 будут ей поставлены.

В проекте документа указывается, что запрет на поставки истребителей и соответствующих материалов к нему будет введен в том случае, если "Турция получит в свое распоряжение систему ПВО С-400".

В то же время, оговаривается, что этот запрет может быть снят, если Турция приобретет С-400, "а затем откажется от этой системы вместе со всем оборудованием, материалами и персоналом" связанным с российской ЗРС, а также "предоставит надежные гарантии того, что не будет обладать этой системой в будущем".

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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