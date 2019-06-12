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12.06.2019
bmpd.livejournal.com

Группа S7 упорно продолжает попытки создать производство бизнес-джетов Epic Aircraft

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Как сообщил 8 июня 2019 года веб-ресурс ATO.RU, российская группа S7, куда входит вторая крупнейшая российская авиакомпания S7 Airlines, вложит 14 млрд рублей в строительство в подмосковном Ступино завода по производству легких деловых самолетов Victory. Соглашение об этом подписали в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор S7 Airlines Владимир Объедков.

Модель цельнокомпозитного легкого бизнес-джета Epic Aircraft Victory, который российская группа S7 предполагает производить на предприятии в Ступино (Московская область) (с) Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

"С самого старта проекта мы видим поддержку правительства МО", - отметил Объедков. Как сообщил Интерфакс, начало строительства завода намечено на IV квартал 2019 года. Завершить его планируется в III квартале 2025 года.

По информации пресс-службы губернатора Московской области (МО), помимо завода планируется также создать авиационный учебный центр для пилотов и площадку технического обслуживания и ремонта ВС.

Самолеты Victory будут производиться из углеродных композитных материалов :: Пресс-служба губернатора и правительства МО.

Впервые проект завода деловых самолетов был представлен губернатору МО Андрею Воробьеву в августе прошлого года.

Victory - это одномоторный турбореактивный самолет, разработанный американской Epic Aircraft в 2007 году. Его максимальный взлетный вес составит 2721 кг, дальность полета - 2220 км, крейсерская скорость - 602 км/ч. На борту смогут разместиться четыре-пять пассажиров.

После банкротства Epic Aircraft ее активы в 2012 году приобрел входящий в группу S7 провайдер услуг по техобслуживанию ВС холдинг "Инжиниринг" (сейчас носит название S7 Technics). Компания рассчитывала с этим проектом "освоить новую отрасль услуг и производства самолетов".

S7 не первая, кто пытается организовать в России выпуск легких деловых самолетов. В 2000-х годах правительство Ульяновской области при поддержке ВЭБ хотело организовать у себя выпуск американских Eclipse 500. В частности, предполагалось создать компанию, которая станет стартовым заказчиком таких ВС. Но эти планы не были реализованы в результате падения спроса на самолеты деловой авиации из-за экономического кризиса 2008 года.

Соглашение о строительстве завода по выпуску самолетов Epic Aircraft Victory подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева) и генеральный директор S7 Airlines Владимир Объедков. Санкт-Петербург, 08.06.2019 (с) Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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