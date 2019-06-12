В составе 144-й гвардейской мотострелковой дивизии в Смоленской области формируется танковый полк

Как сообщило 10 июня 2019 года информационное агентство ИНТЕРФАКС, новый танковый полк будет развернут в Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Танки Т-72Б3 из состава 488-го мотострелкового полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии во время празднования Дня танкиста в Дорогобуже (Смоленская область), 10.09.2017 (с) dorogobyzh.admin-smolensk.ru

"Танковый полк сформирован в составе общевойсковой армии Западного военного округа (20-ой - ИФ). Новая воинская часть будет сформирована на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области. Полк по своему предназначению усилит боевые возможности мотострелковой дивизии", - сообщили в пресс-службе в понедельник.

Там сообщили, что до 1 декабря будут завершены все подготовительные работы.

"На вооружение подразделений поступят образцы современной боевой техники - танки Т-72БА, боевые машины пехоты БМП-2, а также средства противовоздушной обороны, разведки, инженерного, тылового, технического и медицинского обеспечения",- сообщили в округе.

20-ю армию считают самым крупным общевойсковым формированием в Вооруженных силах РФ. Штаб 20-й армии расположен в Воронеже. Войска 20-й общевойсковой армии дислоцируются в Воронежской, Курской, Смоленской и Брянской областях.

Комментарий bmpd. Таким образом, речь идет о формировании танкового полка в составе 144-я гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа с управлением в Ельне (Смоленская область). До настоящего времени, как можно судить, дивизия, помимо трех мотострелковых полков, имела в боевом составе только отдельный танковый батальон. Возможно, имеется в виду формирование на его основе 228-го танкового полка в Ельне.