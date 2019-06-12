От удара по Ирану США уже не оправятся

За боевыми потерями последуют экономический кризис и социальный взрыв

При крупномасштабных военных действиях против Ирана больше всех пострадают КСА, Израиль и Европа. Достанется и США.

Ограниченный ракетно-авиационный удар с целью вывода из строя важнейших объектов ядерного комплекса Ирана будет скорее всего наноситься силами ВВС Саудовской Аравии и палубной авиацией США, если, конечно, дело до этого дойдет ("Почем капитуляция Тегерана"). Израиль вряд ли примет в этом участие в силу удаленности объектов поражения и необходимости принятия специальных мер для обеспечения полета самолетов ВВС до них и обратно. Возможности Хель ха-Авир по ведению воздушного боя, выбору выгодной высоты и способа атаки цели в данном случае будут весьма ограниченны, как и боевая нагрузка.

Удар-демонстрация

Для нанесения такого удара может быть привлечена авиагруппа одного авианосца США в составе до 60 бортов и 100–150 самолетов ВВС КСА. Помимо них, логично задействовать пять-шесть самолетов стратегической авиации с КРВБ и корабли ВМС США с КРМБ. Общий расход "Томагавков" – от 150 до 300 единиц. Авианосец США с кораблями охранения может маневрировать в районе боевого предназначения в северной части Индийского океана на расстоянии 80–100 миль от побережья. Удаленность аэродромов базирования ВВС КСА и авианосца от основных объектов поражения заставит ударные группы осуществлять полет по смешанному режиму: на маршруте вне зоны наблюдения РЛС иранской ПВО на больших высотах со снижением до предельно малых при подходе к цели. Однако истребители сопровождения и расчистки воздушного пространства, самолеты ДРЛОиУ и разведчики будут действовать на больших и средних высотах.

“ Помощь из России значительно осложнит агрессору ведение воздушной кампании и существенно увеличит его потери ”

Времени на подготовку такого удара потребуется сравнительно мало. Все необходимые материально-технические запасы уже на месте. Поэтому основное время подготовки уйдет на доразведку объектов и системы ПВО Ирана в районе целей и на маршрутах полета, а также на планирование боевых действий и отработку привлекаемого личного состава, что займет от недели до двух. По этой причине у агрессора есть все основания рассчитывать на достижение оперативной внезапности. Однако даже если это ему и удастся, тактическая внезапность остается под большим вопросом – Иран сможет принять меры по отражению такого удара.

В итоге ожидать заметных результатов не стоит. При высокой степени защищенности в инженерном отношении наиболее важных объектов ядерного комплекса Ирана на относительно короткий срок могут быть выведены из строя не более двух предприятий, что не окажет существенного влияния на работу отрасли. При этом возможны значительные потери атакующей авиационной группировки, по разным оценкам, от двух – четырех до шести-семи процентов.

То есть такой удар как способ сорвать ядерную программу Ирана лишен смысла и может быть только демонстрацией решимости начать более масштабные боевые действия и за счет этого принудить иранское руководство пойти на серьезные политические и военно-стратегические уступки.

Напугать и обескровить

Однако агрессия может спровоцировать Иран на ответные удары БРСД и ОТР по военным и административно-политическим объектам КСА и Израиля, по базам США в регионе. Подобные действия станут оправданием для более масштабных военных акций против Ирана. Но такой вариант агрессии маловероятен в силу ожидаемой низкой эффективности.

Отдельная воздушная наступательная операция с целью вывода из строя важнейших объектов оборонно-промышленного и ядерного комплексов Ирана, вероятнее всего, будет проводиться силами американских, саудовских и израильских ВВС. Последние могут привлечь для решения этой задачи не более 150 машин F-15А, F-15С и F-16 последних модификаций, имеющих боевой радиус более 1400 километров. При этом потребуется дозаправка в воздухе как при полете к цели, так и обратно, ведь объекты удара удалены от аэродромов базирования на 2000–2300 километров в зависимости от маршрута полета. А возможности по ведению воздушного боя, выбору выгодной высоты полета и способа атаки цели будут весьма ограниченны, как и боевая нагрузка. Из состава ВВС КСА реально привлечь 100–150 боевых самолетов. США могут задействовать авиагруппы одного-двух авианосцев из северной части Индийского океана, а также до 400–500 КРМБ и 150 КРВБ с самолетов Б-52, которые будут действовать с аэродромов в Европе и США. Всего в группировку войдет до 450 самолетов тактической и палубной авиации, 10–12 стратегических бомбардировщиков и 550–650 КР.

Общая продолжительность операции составит до пяти суток. Агрессор способен нанести четыре – семь массированных авиационно-ракетных ударов, в промежутках между которыми будут вестись систематические действия ограниченных сил авиации в интересах разведки и уничтожения отдельных объектов, главным образом входящих в систему ПВО Ирана.

Добиться при столь масштабной группировке оперативной да и тактической внезапности проблематично, поскольку, например, израильская авиация будет вынуждена выполнять полет к цели на больших высотах. Иран сможет своевременно принять меры по отражению удара. По этой причине значительную часть ресурса авиационной группировки (до 50–60%) агрессор, исходя из опыта войны против Ирака, будет вынужден задействовать для нейтрализации противодействия сил и средств ПВО и до 15–20% на решение других обеспечивающих задач, в частности разведывательных. Ущерб от удара может оказаться ощутимым, но не фатальным. Будут выведены на различные сроки до 20–25 объектов военной инфраструктуры (в том числе два-три аэродрома), четыре-пять предприятий оборонной промышленности и ядерного комплекса Ирана. В целом такой удар окажет умеренно негативное влияние на ОПК. Потери атакующей авиационной группировки, по разным оценкам, составят от трех – пяти до восьми-девяти процентов. Иран, безусловно, в полной мере использует свой ракетный потенциал для нанесения ударов по военным базам США в регионе и их союзников, а также по административно-политическим центрам КСА и других монархий Персидского залива, которые решатся на участие в агрессии. Арсеналы Исламской Республики позволят нанести весьма существенный ущерб. В частности, при ударах по местам базирования авиации на территории КСА может быть выведено из строя четыре – шесть аэродромов на срок до двух-трех суток с уничтожением от 10 до 15 процентов самолетов и вертолетов. То есть за большую часть продолжительности воздушной операции будет разрушено до 40 процентов военной аэродромной сети, которая и так не слишком развита.

С точки зрения реализуемости и ожидаемых результатов это наиболее вероятный способ действий США и их союзников против Ирана, если агрессор примет решение начать войну.

Битье по-крупному

Масштабная воздушная кампания с целью полного разгрома ядерного комплекса Ирана и поражения объектов его экономики может быть проведена только коалицией государств во главе с США. Причем помимо их ближневосточных союзников должны быть привлечены и ведущие страны НАТО.

Основу группировки для такой воздушной операции составит тактическая авиация США. Ожидаемо привлечение значительных авианосных сил – от трех-четырех до пяти-шести АУГ в зависимости от общей степени напряженности в мире. С учетом противодействия военно-морских сил Ирана группировки ВМС США вряд ли подойдут к его побережью ближе, чем на 250–300 километров. Это ограничит глубину воздействия палубной авиации по объектам иранской экономики и вооруженных сил как минимум на первых этапах.

“ Удары по Ирану вызовут скачок цен на нефть, что ухудшит экономическую ситуацию в Европе, вызовет резкую реакцию Китая ”

Общая продолжительность боевых действий (оценочно) составит от двух-трех до пяти-шести месяцев в зависимости от решимости и способности Исламской Республики оказывать противодействие агрессору, а также реакции в мире, в первую очередь Китая и России. Нарастающий кризис в Европе и самих США, а также давление со стороны международного сообщества в случае затягивания операции могут заставить свернуть ее до того, как будут достигнуты основные цели. То есть она, весьма вероятно, может закончиться провалом. Поэтому США и их союзники окажутся жестко ограничены сроками. Для этого придется обеспечить подавляющее превосходство своей авиационной группировки в количественном и качественном отношении над ПВО и ВВС Ирана. То есть необходимо создать группировку численностью не менее 1000–1500 машин, в том числе 180–360 самолетов авианосных подразделений и до 40–50 стратегических бомбардировщиков. Кроме этого, вероятно, будет выделено от 1500 до 2500 КРМБ и КРВБ, а также 200–300 различных БЛА.

В итоге такой воздушной кампании экономике Ирана будет нанесен огромный ущерб, особенно сильно пострадает нефтяная отрасль, которая наверняка станет главным объектом. Ожидаем значительный урон в ракетной и ядерной отраслях, однако полностью разгромить их не удастся. Только воздушными операциями принудить Иран к капитуляции невозможно, так как наиболее важные объекты расположены в скальных укрытиях, здесь бессильны даже самые мощные обычные боеприпасы. А применение ядерного оружия исключается по политическим соображениям. Так что цели такой кампании агрессору вряд ли удастся достичь даже при самых благоприятных условиях. Зато потери авиационной группировки в воздушных боях могут оставаться в пределах трех-четырех процентов. Еще три – пять процентов самолетов может быть уничтожено на земле ударами иранских БРСД и ОТР.

Для интенсивных боевых действий такой группировки необходимо создать соответствующие материально-технические запасы. Общий объем грузов, которые потребуется доставить в район предстоящих боевых действий (по опыту военных операций против Ирака), наверняка превысит два, а то и три миллиона тонн, общие затраты будут зашкаливать за триллион долларов. Даже США это весьма обременительно. Кроме того, удары по Ирану вызовут скачок цен на нефть, что ухудшит и без того сложное экономическое положение Европы, вызовет резкую реакцию Китая.

США, Израилю и КСА придется приложить серьезные усилия для международно-правового оправдания такой операции. После откровенной американской лжи в отношении "иракского оружия массового уничтожения", мало кто поверит в "иранскую ядерную угрозу". Во всяком случае, провести соответствующую резолюцию через Совет Безопасности ООН не удастся – не позволят Россия и Китай. А значит, осложняется задача создания необходимой для такой операции коалиции.

Без внезапности нет победы

Если не удастся добиться согласия Анкары на участие в кампании хотя бы в виде предоставления своей инфраструктуры для размещения части группировки ВВС коалиции, возникнут серьезные проблемы – оперативная емкость 15 военных аэродромов КСА недостаточна для потребного количества боевой авиации. А это в свою очередь существенно ограничит численность группировки и поставит под сомнение конечный успех. Поэтому втягивание Турции в антииранскую коалицию критически важно для США и их союзников. И здесь крайне значима российская позиция – при сохранении дружественных отношений Москва способна удержать Анкару от поддержки военных действий против Тегерана.

В целом по продолжительности подготовка такой кампании может занять от трех-четырех до пяти-шести и более месяцев. Так что ни о какой стратегической внезапности говорить не приходится. Стало быть, у Ирана есть время для полномасштабной подготовки страны к отражению агрессии, а у его союзников – для оценки целесообразных объемов военной помощи и последствий ее оказания. Если Россия примет решение поддержать Иран, это может выразиться в масштабных поставках современных ЗРК, к примеру С-300 и даже С-400 экспортных модификаций, средств РЭБ и управления системой ПВО, а также современных средств контроля воздушной обстановки и дополнительного боекомплекта. С началом военных действий помощь России может выражаться в поддержке иранской ПВО предоставлением российской развединформации о действиях авиации коалиции агрессора.

Помощь со стороны России значительно осложнит агрессору ведение воздушной кампании и существенно увеличит его потери (до 8–10% пилотируемой авиации). Эффективность снизится до уровня, при котором даже пропагандистам будет трудно утверждать, что воздушное наступление на Иран имеет успех. Он при таких условиях оказывается весьма сомнительным. Это означает, что позиция России имеет ключевое значение при принятии решения на подготовку и начало воздушной кампании против Ирана.

Таким образом, экономическая и политическая ситуация чрезвычайно затрудняет для США, Израиля и КСА создание военно-стратегических и международно-правовых условий для проведения масштабной воздушной кампании против Ирана. В среднесрочной перспективе она маловероятна.

Головная боль оккупанта

Еще менее вероятна полномасштабная война с участием ВВС, ВМС и сухопутных войск с целью полного разгрома вооруженных сил Ирана, оккупации его территории и установления в нем марионеточного проамериканского режима. В этом случае необходимо будет создать еще и достаточно мощную группировку сухопутных войск и морской пехоты. По численности она, по самым осторожным оценкам, должна быть не менее 500 тысяч человек. И для того, чтобы ввести ее в действие (если Турция не предоставит свою территорию как плацдарм), США и их союзникам придется провести крупномасштабную воздушно-морскую десантную операцию, предварительно разгромив ВМС Ирана. Но после оккупации страны война не прекратится. Итог же будет, как в Ираке и Афганистане.

Затраты на проведение операции по разгрому вооруженных сил Ирана и оккупации его территории могут превысить три триллиона долларов. При этом в дальнейшем придется тратить многие сотни миллиардов в год на борьбу с национально-освободительным движением без особых надежд на возможность воспользоваться ресурсами страны.

Огромными будут морально-политические потери США, Израиля и КСА на международной арене. Следует ожидать резкого ухудшения экономической и социально-политической ситуации в США и странах Европы. Поэтому в среднесрочной и даже дальней перспективе вероятность того, что США, Израиль, КСА и их союзники начнут полномасштабную войну против Ирана, близка к нулю.

Заголовок газетной версии – "Секрет на триллион".

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (785) за 11 июня 2019 года