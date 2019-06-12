Крым – фантомная боль генералов НАТО

Россия аннексировала у США три общеобразовательные школы

Председатель военного комитета НАТО главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич на проходившем в Брюсселе заседании начальников генеральных штабов заявил: "И чтобы было ясно: альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией. И мы продолжаем призывать Россию уйти из Крыма и прекратить свою поддержку боевикам на востоке Украины".

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, прокомментировал это высказывание следующим образом: в 2014 году США и НАТО рассчитывали получить Севастополь как военно-морскую базу с помощью государственного переворота на Украине. В Вашингтоне полагали, что новая власть в Киеве "выдавит Россию из Севастополя". "Этого не случилось. У натовских генералов с тех пор фантомные боли по поводу Крыма, который так и не стал их базой", – констатировал Пушков.

Дело в том, что в настоящее время для обоснования наращивания сил НАТО у границ России широко используется избитый тезис о ее агрессивности, вызванный, как утверждает председатель военного комитета НАТО, якобы незаконной и несправедливой аннексией полуострова. В недавно вышедшей книге немецких авторов Ральфа Рудольфа и Уве Маркуса "Спасение Крыма" события 2014 года на Украине освещаются по-новому. Их основной вывод заключается в том, что США и НАТО планировали воспользоваться сменой власти в Киеве для превращения полуострова в свой главный оплот на Черном море. Предполагалось, что в мае 2014 года военно-морские силы США и НАТО появятся у берегов Крыма, а затем останутся на полуострове навсегда. Со стратегической точки зрения это означало полное изгнание России с Черного моря. По словам немецких авторов, у западного плана было всего одно слабое место: в нем не учитывалась реакция Москвы. Об этом пишет выходящее в Сербии издание "Политика" в статье "В гонке за Крым Путин оказался быстрее".

“ Для американцев, которые уже видели Севастополь своей военно-морской базой, были переоборудованы три школы ”

Как рассказывал экс-премьер Украины Юрий Ехануров, в районе Севастополя, который американцы уже видели своей базой, для них были переоборудованы три общеобразовательные школы: № 22 и № 3 – в штабы морской пехоты и ВМС, а № 5 – под флотскую инженерную базу. Это делалось открыто, и жители Крыма прекрасно все понимали. То же самое в России. И президент Владимир Путин защищал интересы страны единственно возможным на тот момент способом.

Если бы натовский сценарий стал реальностью, база Черноморского флота в Севастополе подлежала ликвидации. Как известно, действующим соглашением о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму оно предусматривалось до 2017 года. В апреле 2010-го Москва и Киев заключили Харьковские соглашения, предусматривавшие сохранение базы российского флота в Севастополе как минимум до 2042-го. В том же году Верховная рада приняла решение о внеблоковом статусе Украины, но потом оно было отменено. То есть рано или поздно Киев подал бы заявку на вступление в НАТО, поэтому продление после 2017 года оказывалось под большим вопросом. Не исключен вариант, что при сохранении Крыма в составе Украины был бы найден способ досрочного прекращения этого соглашения. Флоту могли создать невыносимые условия пребывания в Крыму. Так было при президенте Викторе Ющенко, когда националисты пытались срывать ворота в наших воинских частях. Не исключались любые провокации. В итоге Черноморский флот вынудили бы уйти из Севастополя. Новое украинское руководство могло и просто объявить о денонсации соглашения и потребовать ликвидации российской базы до 2017 года. В любом случае это означало бы величайшее унижение России, ведь Севастополь – город русской воинской славы.

Что касается заявлений чиновников НАТО, то, кроме высказывания сожалений о потере возможности уже сегодня базировать свои силы в Крыму даже без членства Украины в альянсе, делать им ничего не остается. Крым стал российским навечно. Да и принять страну в НАТО не представляется возможным при всем желании ее нынешних властей попасть туда. Как заявил Йенс Столтенберг в интервью норвежскому телеканалу NRK, прежде чем подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс, Киеву необходимо провести серьезные реформы, обуздать коррупцию и повысить эффективность государственного аппарата. По мнению натовского генсека, подготовительный процесс на Украине займет не менее шести лет. Сам альянс не намерен проявлять инициативу в этом вопросе. На всякий случай Столтенберг напомнил, что обязательным условием для вступления Украины в НАТО является решение территориальных проблем. Надо полагать, он имел в виду Крым и юго-восток страны. Как видим, ничего нового в отношении Украины натовские чиновники не говорят, но почему-то все чаще умалчивают, что обязательное условие вступления в альянс – отсутствие территориальных претензий. Можно предположить, что Украине делается намек о необходимости признать Крым российской территорией, тогда проще будет решить вопрос с членством в НАТО.

Однако вряд ли руководство блока допустит такой вариант. Там, судя по всему, предпочтут действовать как в случае с Грузией, когда ей обещали быстрый прием в альянс при решении территориальных проблем ("НАТО требуются санитары"). Так, новый главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса пообещал расширить поддержку Киева. Он уточнил, что речь идет как о продолжении обучения войск, так и о "набирающем обороты сотрудничестве для защиты территории Украины". Главком ОВС НАТО не знает или забыл, что сегодня эта "защита территории" ведет к уничтожению мирных жителей Донбасса, которых на Украине называют террористами, а в НАТО – боевиками.

Иван Малевич, полковник в отставке, кандидат военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (785) за 11 июня 2019 года