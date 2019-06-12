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12.06.2019
Российская газета

Тральщики ТОФ прорвали минные заграждения в Японском море

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Источник изображения: Пресс-служба ВВО

Базовые тральщики Тихоокеанского флота БТ-100, БТ-114 и БТ-232 в рамках учения преодолели минные заграждения в заливе Петра Великого.

Опасность в виде донных мин обнаружили на глубине 50 метров. Чтобы убрать преграду, было решено использовать шнуровые заряды.

- Двигаясь в строю фронта минно-тральные корабли уложили заряды в указанных координатах и произвели их подрыв, проделав в минном поле проход шириной более 100 метров, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Таким образом, надводные боевые корабли и суда флота смогли безопасно пройти по заданному маршруту.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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