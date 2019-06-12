Тральщики ТОФ прорвали минные заграждения в Японском море
Источник изображения: Пресс-служба ВВО
Базовые тральщики Тихоокеанского флота БТ-100, БТ-114 и БТ-232 в рамках учения преодолели минные заграждения в заливе Петра Великого.
Опасность в виде донных мин обнаружили на глубине 50 метров. Чтобы убрать преграду, было решено использовать шнуровые заряды.
- Двигаясь в строю фронта минно-тральные корабли уложили заряды в указанных координатах и произвели их подрыв, проделав в минном поле проход шириной более 100 метров, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Таким образом, надводные боевые корабли и суда флота смогли безопасно пройти по заданному маршруту.
Юлия Гарднер
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