Тральщики ТОФ прорвали минные заграждения в Японском море

Базовые тральщики Тихоокеанского флота БТ-100, БТ-114 и БТ-232 в рамках учения преодолели минные заграждения в заливе Петра Великого.

Опасность в виде донных мин обнаружили на глубине 50 метров. Чтобы убрать преграду, было решено использовать шнуровые заряды.

- Двигаясь в строю фронта минно-тральные корабли уложили заряды в указанных координатах и произвели их подрыв, проделав в минном поле проход шириной более 100 метров, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Таким образом, надводные боевые корабли и суда флота смогли безопасно пройти по заданному маршруту.

Юлия Гарднер