Укротитель боевых петухов
Новый начальник Генштаба Украины нужен как свидетель по делу об "иловайском котле"
Одним из своих первых указов шестой президент Украины уволил начальника Генерального штаба ВСУ генерала Виктора Муженко и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.
Генштаб – нерв армии, высший орган военного управления. Он разрабатывает директивные указания по организации обороны, строительству вооруженных сил, их материальному обеспечению, планы мобилизации и стратегического развертывания, руководит боевой подготовкой и т. д. Команда Владимира Зеленского ранее обнародовала свое видение военной доктрины Украины и обещала привлечь к руководству армией боевых офицеров, которые "заботятся о жизни солдата и способны одерживать победы". Видимо, именно таким Зеленский считает генерал-лейтенанта Романа Хомчака, который не был в фаворе ни у Порошенко, ни у Муженко. Кстати, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, который баллотировался в президенты Украины, признался, что в случае своей победы тоже рассматривал Хомчака как одного из трех кандидатов на кресло НГШ. Каков его послужной список?
С февраля 2017-го Хомчак служил главным инспектором Министерства обороны. В этой должности побывал с проверками почти в каждой части ВСУ, участвовал в расследованиях всех известных ЧП в войсках за последние два с половиной года, прекрасно изучил изнутри состояние вооруженных сил, пораженных метастазами коррупции. Новый начальник Генерального штаба имеет солидное образование. В Советском Союзе окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, выпускников которого неофициально называют кремлевскими курсантами. Диплом об окончании престижного военного вуза и погоны лейтенанта получал на Красной площади. Как одного из лучших Хомчака направили для прохождения службы в Группу советских войск в Германии (ГСВГ). Далее в послужном списке Белорусский краснознаменный военный округ. Уже в незалежной Хомчак окончил Национальную академию обороны. Командовал 300-м отдельным механизированным полком, 72-й отдельной механизированной бригадой, 6-м армейским корпусом, который в ноябре 2013-го переформировали в оперативное командование "Юг" (до июля 2014 года), сектором "Б" сил АТО, штабом сухопутных войск ВСУ, силами АТО в Донбассе (август – октябрь 2016 года).
“ Новый начальник Генштаба отметился ежедневными встречами с представителями США, которых считает благодетелями Украины ”
"Хомчак – настоящий боевой генерал, который не прогибается. Он скорее пустит себе пулю в висок, но не сдастся противнику", – характеристика нового НГШ от Геннадия Корбана, в прошлом правой руки главы Днепропетровской областной администрации Игоря Коломойского. Город на Днепре хорошо знаком Хомчаку – он руководил местным гарнизоном как раз во время государственного переворота и начала военных действий в Донбассе.
Более всего Руслан Хомчак известен провалом операции, которая закончилась "иловайским котлом", где потери ВСУ, только по официальным данным, составили до 400 убитых и более 400 раненых, порядка 160 пропавших без вести и 300 сдавшихся в плен. В "котле" была утрачена почти вся боевая техника ВСУ и карательных батальонов. Те, кто выжил в мясорубке, считают, что вина за иловайскую трагедию всецело лежит на экс-президенте Петре Порошенко и уже бывшем начальнике Генштаба Викторе Муженко. Много вопросов есть и к Руслану Хомчаку – он один из тех, кто успешно вышел из окружения.
"Правда об Иловайске, Дебальцево, о начале войны в 2014 году, правда по поводу захвата Крыма будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди все узнают. Никто не собирается ничего ни от кого прятать", – такое заявление сделал советник президента Зеленского по военным вопросам полковник Иван Апаршин. По его словам, должностные лица, командовавшие ВСУ в дни поражений или бездействовавшие, будут привлечены к ответственности. Апаршин также пообещал наказать коррупционеров, причастных к "грязным" поставкам горюче-смазочных материалов в вооруженные силы Украины. И тут, как и в теме с Иловайском, генерал-лейтенант Хомчак будет одним из главных свидетелей.
Скоро ВСУ Украины ожидают новые отставки, назначения и уголовные дела. А как справится новый НГШ с поставленными задачами, как начнет выполнять планы президента Зеленского о прекращении войны в Донбассе, станет известно в ближайшее время.
С момента назначения Руслан Хомчак уже отметился рядом заявлений, которые призваны унять истерию, раздуваемую противниками президента Зеленского – "ястребами" (а скорее "боевыми петухами" Порошенко). "Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Потому что для любого вторжения должна быть цель. Если цели нет, то просто идти убивать – ни один руководитель, кто развязывает войну, так не делает. Все делается с целью", – высказался он о воплях "Россия нападет", которые доносятся из лагеря поджигателей войны в Донбассе.
"Я не могу оценивать керченскую операцию… Разумеется, не нужно было подвергать моряков угрозе. Очень плохо, что они в плену, но хорошо, что они живы, учитывая, что по ним открыли огонь и они могли погибнуть. Я уверен: из плена их освободят… Я задам вопрос командующему ВМС, чем он руководствовался, прогнозировал ли он все это, мне тоже интересно это услышать".
"Чисто военного варианта я не вижу" – это о "деоккупации" Донбасса.
С большой долей вероятности Руслан Хомчак в должности НГШ и командующего ВСУ (хотя он не против разделения этих должностей) необходим команде президента Владимира Зеленского в период, предшествующий парламентским выборам, как ценный свидетель, благодаря которому общественность может узнать много интересного об истинном состоянии дел в армии при главковерхе Порошенко и его назначенцах.
Отметился новый начальник Генштаба и тем, что почти ежедневно встречается с представителями США, неустанно благодарит их за последовательную поддержку Украины и за "противостояние агрессии со стороны РФ".
Валерий Громак
Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (785) за 11 июня 2019 года
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