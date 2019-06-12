Кто возьмется лепить президента Украины

Главное, что надо помнить в отношениях с незалежной: нам друг от друга никуда не деться

Почти единодушное избрание Зеленского на президентский пост, как точно отметил Владимир Путин, вовсе не предполагает, что человек, достигший высочайшего мастерства на артистической стезе, станет таким же профессиональным руководителем государства. Тем более что задачи перед ним стоят сложнейшие, поскольку Украина находится в крайне трудной и политической, и экономической ситуации. Как в дальнейшем сложатся отношения наших стран, в огромной степени зависит от шагов, которые предпримет Россия.

Просто ждать, как поведет себя Зеленский, а самим лишь вовремя реагировать на его действия и заявления, я считаю неправильной позицией. Необходимо вести трезвый анализ складывающейся на Украине ситуации, отсеивать то, что новоизбранный президент вынужден говорить в дежурном режиме, дабы сразу не растерять высокий рейтинг, в частности о возвращении Крыма, и планировать некие активные действия, способные повлиять на украинскую политику так, как это выгодно обеим нашим странам.

“ Неверно считать, что семьдесят с лишним процентов голосов, полученных Зеленским, отданы за Россию ”

Да, пока не на президентском уровне, но с российской стороны должны быть продуманы и осуществляться энергичные шаги в направлении сближения с Киевом. Мы должны конструктивно наступать, предлагать какие-то варианты, от которых украинской власти будет трудно отказаться, и делать все для улучшения отношений в первую очередь между двумя народами. В отличие от большинства внешнеполитических шагов последних лет, когда мы лишь реагировали на чьи-то инициативы, сейчас наши действия должны быть опережающими. Это в первую очередь наша задача – сформулировать концепцию перевода отношений из абсолютно конфронтационного состояния в налаживание конструктивного диалога. Необходимо также предлагать свои варианты урегулирования ситуации с Донецком и Луганском. Будучи весьма информированным человеком, я до сих пор не знаю – а чего именно хочет нынешнее руководство России в этом вопросе, какое будущее для ДНР и ЛНР оно видит. Можно продолжать поддерживать конфликт, но как-то снизить его трагические последствия, и совсем другое дело – предложить реальные шаги возвращения Донбасса в состав Украины с особым статусом и при взаимном согласии. Или выдача российских паспортов в дальнейшем подразумевает крымский сценарий? Или мы хотим видеть ДНР и ЛНР пусть непризнанными, но независимыми республиками? Если самим не определиться с ответами на эти вопросы, бессмысленно ждать от нового украинского президента каких-то предложений, способных устроить Россию и ЛДНР. Будут конкретные решения с нашей стороны, тогда можно запускать стратегию действий для их реализации.

У нас до сих пор широко распространено заблуждение, что на Украине все, кто выступал против политики Порошенко, заведомо числятся пророссийски настроенными. Собственно, и на Украине зачастую слышится: раз ты за мир, значит, за москалей. Но неверно считать, что семьдесят с лишним процентов голосов, полученных Зеленским, отданы за Россию. Они – за Украину, и среди голосовавших наверняка немало тех, кто нашу страну ненавидит. Мне кажется, что россиян к подобному искаженному восприятию нынешней Украины во многом подталкивают многочисленные ток-шоу с одним и тем же комплектом участников. Ведь едва Зеленский был избран, как начались нападки на него: он-де клоун, команды у него нет и потому все будет печально. Он прежде всего человек, неожиданно, в том числе и для себя самого, ставший главой весьма непростого государства. Он сейчас – пластилин, из которого будет вылеплен президент Украины. Ток-шоу, как ни странно, делают из него ни на что не способного человека, а это далеко не так. Если к формированию его президентского образа не приложит руку нынешнее руководство России, президента Зеленского слепят те, кто слепил Порошенко, и я не понимаю, как это может быть выгодно нам. Пора телевизионную полемику, нацеленную исключительно на споры, заменить на дискуссии, где различные эксперты ищут совместное решение общих вопросов. Ведь ни России, ни Украине по большому счету невыгодно, чтобы другой стороне было плохо, тем более что у наших государств очень много одинаковых проблем, которые куда проще решать сообща. Из того, что на поверхности: ухудшающаяся и там, и тут демографическая ситуация, экономические проблемы…

Ведь это же колоссальный резерв возможностей для России, что украинцы отказали в доверии режиму Порошенко, и грех этот потенциал не использовать для смягчения и улучшения наших отношений. Какая бы судьба ни ждала в дальнейшем наши страны, мы на веки вечные останемся соседями и отношения между нами обязаны быть хорошими, давайте исходить из этого.

Леонид Ивашов, директор Института геополитических проблем, генерал-полковник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (785) за 11 июня 2019 года