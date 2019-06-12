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12.06.2019
ТАСС

Российские и лаосские танкисты в декабре впервые проведут совместные учения

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Т-72Б1
Т-72Б1 Народной армии Лаоса.
Источник изображения: rg.ru

Кроме танкового подразделения Забайкальского объединения ВВО в Лаос отправятся российские специалисты материально-технического обеспечения

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Первые в истории российско-лаосские учения танковых подразделений "Ларос-2019" пройдут в Лаосе в декабре. Россию на них представят танкисты Восточного военного округа, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

Он пояснил, что военные двух стран провели планирующую конференцию по вопросам организации и проведения маневров.

"В ходе рабочих встреч было определено название маневров - "Ларос-2019". Помимо этого, были уточнены сроки, тема, цели и основные этапы предстоящих совместных учений", - сказал Гордеев.

По его словам, кроме танкового подразделения Забайкальского объединения Восточного военного округа в Лаос отправятся российские специалисты материально-технического обеспечения.

Одна из основных целей маневров - расширение двустороннего военного сотрудничества, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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