США провоцируют Китай продажей танков Тайваню

Вашингтон устал ходить на цыпочках

По мере того как торговая война между США и Китаем обостряется с каждым днем, США решили поддразнить не очень-то спящего дракона. Вашингтон согласно сообщениям информационного агентства Reuters продает Тайваню танки и оружие на сумму более двух миллиардов долларов. Это шаг, который наверняка разозлит Китай еще больше.

И хотя официального заявления сделано не было, уведомление о планируемой продаже уже направлено в конгресс США, сообщили четыре источника Reuters. Поскольку Тайвань заинтересован в обновлении имеющихся в США запасов боевых танков, включая танки M60 Patton, то планируемая сделка включит 108 танков M1A2 Abrams производства корпорации General Dynamics Corp. на сумму около двух миллиардов долларов США.

В уведомлении конгресса также указаны различные противотанковые боеприпасы, в том числе 409 ракет Javelin производства корпораций Raytheon Co и Lockheed Martin Corp. на сумму 129 миллионов долларов, заявили два источника Reuters. Кроме того, уведомление включает 1240 противотанковых ракет TOW на сумму 299 миллионов долларов, а также 250 ракет Stinger для ПЗРК на 223 миллиона.

“ Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ предупредил США, чтобы они не вмешивались в споры о безопасности Южно-Китайского моря ”

На протяжении десятилетий Соединенные Штаты были основным поставщиком оружия Тайваню, тогда как Китай считает его своей территорией и никогда не отказывался от применения силы ради установления контроля над "самоуправляемым" островом. Еще в январе в знаменательной речи председатель КНР Си сказал, что Китай оставляет за собой право использовать силу, чтобы заставить Тайвань повиноваться. Но при этом он оговорился, что целью Пекина будет мирное "воссоединение". Председатель КНР сделал решение тайваньского вопроса одним из своих приоритетов.

Несколько месяцев спустя, в марте, президент Тайваня Цай Иньвэнь сказала, что Вашингтон положительно откликается на просьбы Тайбэя о продаже новых вооружений в целях укрепления своей обороны перед лицом давления со стороны (континентального. – С. Д.) Китая. Соединенные Штаты не имеют официальных связей с Тайванем, но по закону обязаны помочь ему защитить себя.

В прошлом году администрация Трампа запустила долгожданный пересмотр политики США по экспорту вооружений. Цель – расширение продаж союзникам в расчете на то, что это поддержит американскую оборонную промышленность и создаст рабочие места внутри страны.

Воспользовавшись этим расширением полномочий, Пентагон на прошлой неделе объявил, что продаст 34 БЛА Boeing ScanEagle правительствам Малайзии, Индонезии, Филиппин и Вьетнама за 47 миллионов долларов. Беспилотники предоставят больше возможностей для сбора разведывательных данных, позволяя внимательно наблюдать и потенциально сдерживать активность китайцев в регионе. Напомним, что Китай почти целиком захватил все стратегически важное Южно-Китайское море и часто выступает против Соединенных Штатов и их союзников по поводу их военно-морских операций вблизи оккупированных Китаем островов. У Брунея, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Тайваня и Вьетнама встречные претензии (на эти острова. – С. Д.).

Предлагаемая продажа происходит в крайне опасный момент. Так, в минувшие выходные во время диалога Шангри-ла в Сингапуре министр обороны КНР Вэй Фэнхэ предупредил Соединенные Штаты, чтобы они не вмешивались в споры по вопросу о безопасности Тайваня и Южно-Китайского моря.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнэхэн заявил собравшимся, что Соединенные Штаты больше не будут ходить на цыпочках по поводу поведения Китая в Азии. Подтверждением этого станет продажа оружия Тайваню на сумму более двух миллиардов долларов. Она будет рассматриваться как провокация в отношении национальных интересов Китая в регионе и явный сигнал о том, что перчатки, когда речь идет о геополитических притязаниях, уже сняты. А это может привести к эскалации напряженности вплоть до войны, которая до сих пор была ограничена сферой торговли.

Справка "ВПК"

По некоторым данным, автор – коллектив редакторов, пишущих под псевдонимом (персонаж романа и фильма "Бойцовский клуб").

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Тайлер Дерден

Перевод Сергея Духанова, специально для "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (785) за 11 июня 2019 года