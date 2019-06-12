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12.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Минобороны закупит почти сотню обновленных "Ночных охотников"

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Источник изображения: vk.com/mil

До 2027 года Министерство обороны России закупит 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил источник в военном ведомстве.

Источник РИА "Новости" отметил, что в обозримой перспективе Минобороны планирует подписать серию масштабных контрактов на закупки военной техники различных типов, которые будут выполняться до конца текущей госпрограммы вооружений (2018-2027 годы).

Ранее СМИ писали, что Минобороны якобы отказалось от закупок Ми-28НМ из-за его высокой цены. Впоследствии в военном ведомстве сообщили, что цена модернизированного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" действительно оказалась выше ожидаемой, однако признали ее обоснованной.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
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