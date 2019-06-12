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12.06.2019
Известия.ru

США планируют выделить Украине $250 млн в качестве военной помощи

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Источник изображения: Фото: TASS/dpa/Julian Stratenschulte

Минобороны США в 2020 финансовом году (начнется 1 октября) может выделить Украине $250 млн в качестве военной помощи. Об этом говорится в проекте бюджета, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адамом Смитом, сообщает ТАСС.

Объем этой помощи на $50 млн больше, чем в 2019 финансовом году.

В проекте бюджета, составленном еще в марте, отмечается, что средства будут направлены в том числе на замену вооружения, ранее переданного Киеву Соединенными Штатами.

Кроме того, законодатели просят главу Пентагона совместно с госсекретарем не позднее 15 октября 2019 года представить отчет о стратегии США "по противодействию российским угрозам в Черном море".

В середине февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законопроектов о выделении Украине помощи в размере $700 млн в 2019 году. Сообщалось, что при этом большая часть дополнительных средств пойдет на увеличение военно-технической поддержки Киева по программе "Международное военное финансирование".

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