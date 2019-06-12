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12.06.2019
Вестник Мордовии

Лучшая версия: Ирак закупил БМП-3 с экранами и кондиционером

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Источник изображения: Фото: twitter.com/KomandanteS17, facebook.com/Tactic.cell

Иракские военные в настоящее время являются покупателями лучшей серийной версии российской БМП-3.

Машины для этой страны оснащаются дополнительной защитой состоящей из дополнительных бронированных экранов и специальных противокумулятивных решеток.

В результате такие модернизированные БМП становятся менее уязвимыми для наиболее распространенных пехотных кумулятивных противотанковых средств, а также для от огня крупнокалиберных пулеметов и малокалиберных пушек.

Машина, конечно, прибавила в весе (22 тонны), но характеристики подвижности остались прежними, по шоссе она способна передвигаться со скоростью до 70 км/ч. При этом не утеряны возможности преодоления водных преград вплавь. При форсировании рек и озер, максимальная скорость до 10 км/ч.

По некоторым данным, "тройка" оборудована кондиционером, что существенно облегчает работу экипажа и десанта в жарких условиях Ирака.

Также этот вариант оборудован прицелом с тепловизионным каналом, способным обнаруживать ночью вражеские танки на дистанции в 3000 м. Аналогичные прицелы, в настоящее время стали устанавливаться и на технику, идущую в Российскую армию.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Продукция
БМП-3
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