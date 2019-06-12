Войти
12.06.2019
Вестник Мордовии

По минам из пулемета: УБИМ - "саперный танк" на базе Т-90М может почти все

61
0
0

Источник изображения: Фото: Отвага2004

"Саперный танк" - универсальная бронированная инженерная машина УБИМ корпорации "Уралвагонзавод" была впервые продемонстрирована на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Во время ее создания учитывался гигантский опыт различных конфликтов, в том числе война в Сирии.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Новинка отечественной оборонной промышленности создана как специальная техника, обеспечивающая возможности продвижения войсковых подразделений и проведение различных инженерных работ.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Для этого на борту имеется разнообразное оборудование Например, имеющаяся стрела комплектуется гидравлическим молотом, разрушающим различные элементы каменных завалов. Дистанционно управляемый пулемет, кроме функций самообороны, способен расстреливать обнаруженные мины. Специальная система видеообзора позволяет эффективно контролировать обстановку вокруг машины.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Не боится УБИМ действовать и на зараженных оружием массового поражения территориях. Внутри машины в комфортных условиях могут располагаться 5 человек. Из них двое - непосредственно экипаж и еще три сапера.

С помощью тяговой лебедки есть возможность эвакуировать подбитую технику.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
05.06.2019
Шойгу проверил, как идет создание нового военного спутника
05.09.2018
"Арматам" дали ход
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
30.08.2017
Проверено в Сирии, с расчетом на Арктику
23.09.2015
Больше, чем танк
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.06 01:03
  • 4
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 12.06 01:03
  • 1
Поставщик оборудования на МКС разработал новые образцы панелей индикации для кабин Су-57
  • 12.06 01:02
  • 5
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 22:43
  • 1
Мини-Рогозина на "Семерке" отправили в космос
  • 11.06 22:31
  • 4
Минобороны продолжит закупать Су-35 параллельно с Су-57
  • 11.06 22:14
  • 8
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 22:07
  • 2
Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США
  • 11.06 22:05
  • 1
У Су-57 нашли "новое направление"
  • 11.06 21:15
  • 1
Новый танковый полк формируют в составе общевойсковой армии ЗВО
  • 11.06 21:07
  • 88
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 11.06 20:35
  • 13
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 11.06 19:19
  • 11
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 11.06 19:12
  • 1
"Иглы" сделают САМУМ более смертоносным
  • 11.06 19:00
  • 1
Иран похвастался новой системой ПВО
  • 11.06 18:27
  • 13
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра