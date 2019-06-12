По минам из пулемета: УБИМ - "саперный танк" на базе Т-90М может почти все

Источник изображения: Фото: Отвага2004

"Саперный танк" - универсальная бронированная инженерная машина УБИМ корпорации "Уралвагонзавод" была впервые продемонстрирована на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Во время ее создания учитывался гигантский опыт различных конфликтов, в том числе война в Сирии.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Новинка отечественной оборонной промышленности создана как специальная техника, обеспечивающая возможности продвижения войсковых подразделений и проведение различных инженерных работ.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Для этого на борту имеется разнообразное оборудование Например, имеющаяся стрела комплектуется гидравлическим молотом, разрушающим различные элементы каменных завалов. Дистанционно управляемый пулемет, кроме функций самообороны, способен расстреливать обнаруженные мины. Специальная система видеообзора позволяет эффективно контролировать обстановку вокруг машины.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Не боится УБИМ действовать и на зараженных оружием массового поражения территориях. Внутри машины в комфортных условиях могут располагаться 5 человек. Из них двое - непосредственно экипаж и еще три сапера.

С помощью тяговой лебедки есть возможность эвакуировать подбитую технику.

Дмитрий Лемешко