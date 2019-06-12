Объединение американских корпораций Raytheon и United Technologies

9 июня 2019 года было официально объявлено о слиянии крупнейших американских аэрокосмических и оборонно-промышленных корпораций Raytheon Company и United Technologies Corporation. В результате будет создана объединеная Raytheon Technologies Corporation, которая по объему продаж станет второй после Lockheed Martin в США и мире оборонно-промышленной компанией.

Фактически речь идет о слиянии с корпорацией Raytheon аэрокосмического сектора прекращающей существование United Technologies, включающего производителя авиационных двигателей Рratt & Whitney и и производителя авионики Collins Aerospace. Две другие главные части United Technologies - производитель лифтов Otis Elevator и кондиционеров и систем безопасности Carrier - будут в 2020 году выделены в самостоятельные компании и отправятся в "свободное плавание".

Объединенная Raytheon Technologies Corporation будет включать четыре дивизиона, два из которых будут созданы из бизнесов Raytheon - дивизионы Intelligence, Space & Airborne Systems и Integrated Defense & Missile Systems - а два составят присоединенные Collins Aerospace и Pratt & Whitney.

В соответствии с условиями соглашения, которое было единогласно одобрено советами директоров обеих корпораций, акционеры Raytheon получат 2,3348 акций объединенной компании за каждую акцию Raytheon. После завершения слияния акционеры United Technologies будут владеть примерно 57 процентами, а акционеры Raytheon - примерно 43 процентами объединенной компании. Ожидается, что слияние будет завершено в первой половине 2020 года после завершения выделения из состава United Technologies в отдельные компании Otis Elevator и Carrier.

Совет директоров объединенной компании будет состоять из 15 членов, в том числе восьми из United Technologies и семи из Raytheon, с генеральным директором из Raytheon. CEO и председатель Raytheon Том Кеннеди будет назначен исполнительным председателем, а СЕО и председатель United Technologies Грег Хейс будет назначен СЕО объединенной Raytheon Technologies. Через два года после закрытия сделки Хейс станет СЕО и председателем Raytheon Technologies. Штаб-квартира Raytheon Technologies будет располагаться в Уолтеме близ Бостона (штат Массачусетс), где сейчас находится штаб-квартира Raytheon.

Ожидается, что суммарный объем продаж объединенной компании в 2019 году составит 74 млрд долл. По будущим четырем дивизионам Raytheon Technologies объемы продаж распределяются таким образом: Intelligence, Space & Airborne Systems - 18 млрд долл; Integrated Defense & Missile Systems - 16 млрд долл; Collins Aerospace - 22 млрд долл: Pratt & Whitney - 21 млрд долл. (общая сумма этих цифр составляет 77 млрд долл, однако, как поясняется на сайте, они приводятся без учета предполагаемого эффекта синергии и сокращений при слиянии).

Cогласно рейтингу американского оборонного издания "DefenseNews", в 2017 году общие продажи Raytheon и United Technologies составили 85,848 млрд долл, в том числе в оборонном секторе - 31,4 млрд долл, однако с тех пор из состава United Technologies была продана корпорации Lockheed Martin компания Sikorsky Aircraft. Тем не менее, видимо, продажи объединенной Raytheon Technologies в оборонном секторе в 2019 и 2020 годы составят до 40 млрд долл в год, что обеспечит ей прочное второе место в США и мире после Lockheed Martin с объемом оборонных продаж более 50 млрд долл. Третье место, видимо, сохранит ВАЕ Systems с объемами порядка 25 млрд долл в год.