Российские и американские пограничники провели совместное патрулирование в Беринговом море

Петропавловск-Камчатский. 11 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Пограничные сторожевые корабли России и США провели совместное патрулирование в Беринговом море, сообщает во вторник пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

"В рамках реализации плана согласованных действий сил и средств погрануправления и 17 района береговой охраны США на 2019 год пограничными сторожевыми кораблями двух стран проведено совместное патрулирование района линии разграничения морских пространств России и США", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в ходе патрулирования российским пограничным сторожевым кораблем "Сахалин" и кораблем береговой охраны США "Алекс Хейли" отработаны вопросы взаимодействия по радиосвязи, в том числе с палубным вертолетом, проведена тренировка по использованию международного свода сигналов (МСС-65) при совместном маневрировании.