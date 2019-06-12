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12.06.2019
Интерфакс-АВН

Российские и американские пограничники провели совместное патрулирование в Беринговом море

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Корсаковский морской порт, Сахалин. Архивное фото.
Корсаковский морской порт, Сахалин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Красноухов

Петропавловск-Камчатский. 11 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Пограничные сторожевые корабли России и США провели совместное патрулирование в Беринговом море, сообщает во вторник пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

"В рамках реализации плана согласованных действий сил и средств погрануправления и 17 района береговой охраны США на 2019 год пограничными сторожевыми кораблями двух стран проведено совместное патрулирование района линии разграничения морских пространств России и США", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в ходе патрулирования российским пограничным сторожевым кораблем "Сахалин" и кораблем береговой охраны США "Алекс Хейли" отработаны вопросы взаимодействия по радиосвязи, в том числе с палубным вертолетом, проведена тренировка по использованию международного свода сигналов (МСС-65) при совместном маневрировании.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
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