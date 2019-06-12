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12.06.2019
Известия.ru

США закупят шесть вертолетов почти на $550 млн в отряд Трампа

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/White House/ZUMAPRESS.com

США приобретут еще шесть машин для вертолетного отряда президента Дональда Трампа, сообщили 10 июня в Пентагоне.

По данным ведомства, сумма контракта на покупку и обслуживание вертолетов с корпорацией Sikorsky (подразделение Lockheed Martin) превысит $542 млн.

Работа по контракту завершится в 2022 году, отмечает "РИА Новости".

В мае 2014 года Пентагон одобрил проект замены президентских вертолетов. Корпорация Sikorsky получила контракт на $2,8 млрд и заменит все президентские вертолеты на модели VH-92.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Персоны
Трамп Дональд
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