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12.06.2019
ТАСС

Квадрокоптеры впервые поступили на вооружение российских военных на Северном Кавказе

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Квадрокоптер в ВС РФ
Квадрокоптер в ВС РФ.
Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

Их будут применять, в частности, в составе авиационных и разведывательных подразделений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Разведывательные квадрокоптеры впервые поступили на вооружение в соединения Южного военного округа на Северном Кавказе и в Закавказье. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе округа.

"Более десяти квадрокоптеров поступило на вооружение", - уточнили в округе.

В сообщении поясняется, что новые беспилотники будут применяться в составе авиационных и разведывательных подразделений, а также будут использоваться для контроля территории округа.

В пресс-службе отметили, что поступившие беспилотники обладают "улучшенными характеристиками по времени, дальности и скорости полета, низкой шумностью, ориентируются в пространстве с помощью системы "ГЛОНАСС".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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