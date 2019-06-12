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12.06.2019
ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что глава NASA не приедет на Байконур на запуск 20 июля

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Заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Билл Герстенмайер
Заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Билл Герстенмайер.
Источник изображения: © EPA/MATTHEW CAVANAUGH

Джим Брайденстайн не присутствовал и на предыдущем пилотируемом запуске с Байконура в середине марта

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер возглавит делегацию США во время запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" к Международной космической станции (МКС) 20 июля. Руководитель ведомства Джим Брайденстайн снова не посетит космодром Байконур, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Согласно спискам американской делегации, которая планирует принять участие в мероприятиях, связанных с пуском к МКС ТПК (транспортного пилотируемого корабля - прим. ТАСС) "Союз МС-13" с членами 61-й экспедиции на борту, делегацию NASA будет возглавлять Уильям Герстенмайер, заместитель Брайденстайна", - сказали в пресс-службе.

Во время предыдущего пилотируемого запуска, который состоялся в середине марта, Брайденстайн тоже не посетил Байконур. Тогда руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил ТАСС, что это могло быть связано с рабочим графиком администратора NASA.

В октябре 2018 года глава NASA посетил пилотируемый запуск с Байконура. Тогда к МКС отправились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, однако до станции они не долетели, так как произошла авария носителя.

Ранее в госкорпорации сообщили ТАСС, что в конце мая руководство Роскосмоса обсудило с Герстенмайером условия организации "перекрестных полетов" к МКС - российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских "Союзах".

Ближайший пилотируемый запуск состоится 20 июля. На корабле "Союз МС-13" с космодрома Байконур к МКС должны полететь российский космонавт Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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