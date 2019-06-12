Войти
12.06.2019
Известия.ru

NASA отправит на Марс вертолет

65
0
0
Источник изображения: Фото: youtube.com/NASA Jet Propulsion Laboratory

Вертолет, предназначенный для полетов на Марс, успешно прошел все испытания и готов к отправке на красную планету. Об этом сообщили в NASA.

Mars Helicopter американского космического агентства может стать первым в истории аппаратом, который взлетит в атмосфере другой планеты. Целью ученых, разработавших аппарат, является желание доказать, что на Марсе возможно летать. Это откроет путь для дальнейших исследований.

Отправить на Марс аппарат планируется в 2020 году. По сути, он представляет собой электрический дрон, подъемную силу которому обеспечит не реактивная струя, а воздушный винт, пишет "Комсомольская правда".

Весит вертолет 1,8 кг. Он оснащен двумя винтами и солнечными батареями. Лопасти его винтов способны вращаться со скоростью около 3 тыс. оборотов в минуту.

3 мая NASA опубликовало фото заката на Марсе.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
Марс
Похожие новости
10.06.2019
В NASA создали вертолет для демонстрации возможностей полета в атмосфере Марса
03.06.2019
Три американские компании получат $253,5 млн для доставки научного оборудования на Луну
08.04.2019
NASA завершило огневые испытания двигателей RS-25, предназначенных для полетов на Марс
22.07.2016
Новый марсоход обойдется НАСА в более чем 2,1 млрд долларов США
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
30.10.2009
Первое испытание "Ареса" может оказаться последним
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.06 01:03
  • 4
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 12.06 01:03
  • 1
Поставщик оборудования на МКС разработал новые образцы панелей индикации для кабин Су-57
  • 12.06 01:02
  • 5
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 22:43
  • 1
Мини-Рогозина на "Семерке" отправили в космос
  • 11.06 22:31
  • 4
Минобороны продолжит закупать Су-35 параллельно с Су-57
  • 11.06 22:14
  • 8
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 22:07
  • 2
Квантовый скачок в развитии: новый российский пистолет оценили в США
  • 11.06 22:05
  • 1
У Су-57 нашли "новое направление"
  • 11.06 21:15
  • 1
Новый танковый полк формируют в составе общевойсковой армии ЗВО
  • 11.06 21:07
  • 88
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 11.06 20:35
  • 13
"Неприятный сюрприз": США оценили Ту-22М3М
  • 11.06 19:19
  • 11
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 11.06 19:12
  • 1
"Иглы" сделают САМУМ более смертоносным
  • 11.06 19:00
  • 1
Иран похвастался новой системой ПВО
  • 11.06 18:27
  • 13
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра