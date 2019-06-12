NASA отправит на Марс вертолет

Вертолет, предназначенный для полетов на Марс, успешно прошел все испытания и готов к отправке на красную планету. Об этом сообщили в NASA.

Mars Helicopter американского космического агентства может стать первым в истории аппаратом, который взлетит в атмосфере другой планеты. Целью ученых, разработавших аппарат, является желание доказать, что на Марсе возможно летать. Это откроет путь для дальнейших исследований.

Отправить на Марс аппарат планируется в 2020 году. По сути, он представляет собой электрический дрон, подъемную силу которому обеспечит не реактивная струя, а воздушный винт, пишет "Комсомольская правда".

Весит вертолет 1,8 кг. Он оснащен двумя винтами и солнечными батареями. Лопасти его винтов способны вращаться со скоростью около 3 тыс. оборотов в минуту.

3 мая NASA опубликовало фото заката на Марсе.