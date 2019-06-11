ВСУ получили новейшую систему обнаружения подлодок

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение радиогидроакустическую систему "Ятрань", которая предназначена для обнаружения вражеских кораблей и подлодок, сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

Приказ о принятии "Ятрани" на вооружение подписал министр обороны Степан Полторак, передает УНИАН.

"В целом система построена таким образом, что объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и совершенно незаметны для противника. Это позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения", – сообщает "Укроборонпром".

Еще одной особенностью гидроакустических буев "Ятрань" названа возможность сбрасываться их с вертолетов, чтобы за минимальное время "создать сеть из сенсоров, которые полностью охватывают большую акваторию".

Система "Ятрань" уже использовалась на нескольких международных учениях Sea Breaze. Специалисты госпредприятия "Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов" готовят "Ятрань" к серийному производству.

Сергей Гурьянов