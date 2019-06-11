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11.06.2019
Lenta.ru

Мини-Рогозина на "Семерке" отправили в космос

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Источник изображения: Кадр: страница ToSky во ВКонтакте

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Аппарат поднялся на высоту 18-20 километров и сел в двух тысячах километрах от места запуска. Об этом сообщается на странице проекта ToSky во "ВКонтакте".

Стратостат состоял из двух ступеней: сам полезный груз и шар-зонд. В ходе испытания первая ступень достигла своей высоты, после чего груз с моделью автомобиля и фигуркой Рогозина отстыковался и начал посадку на парашюте в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень, достигнув максимальной высоты в стратосфере, продрейфовала 16 часов.

Специалисты использовали стратостат типа Zero-Pressure Long Duration Balloon, внутри газовой оболочки которого поддерживается нулевое давление. Стравливание расширяющегося гелия предотвращает разрыв аэростата и позволяет ему дрейфовать в течение длительного времени.

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Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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