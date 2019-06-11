Власти Польши заявляют, что контингент США обеспечит защиту Сувалкского коридора

В Польше продолжают поиски аргументов для финансирования военного присутствия США на польской территории. Издание Rzeczpospolita подтверждает факт согласования между Варшавой и Вашингтоном расходов на содержание американского контингента. Президент Польши Анджей Дуда подтвердил намерение профинансировать из госбюджета пребывание американских войск на польской территории на сумму в 2 млрд долларов.

Источник изображения: topwar.ru

При этом Дуда заявляет, что "хотел бы, чтобы эти средства одновременно шли и на развитие непосредственно польской системы безопасности".

Так, отмечается, что финансирование в формате "натовского партнёрства" должно обеспечить "защиту Сувалкского коридора американским контингентом".

Напомним, что Сувалкским коридором в Польше и Прибалтике называют участок польско-литовской границы, который находится между Калининградской областью и Республикой Беларусь. В Варшаве и прибалтийских столицах систематически заявляют о том, что Россия "может осуществить прорыв коридора, чтобы соединиться с Калининградским регионом".

Эта "страшилка" часто используется в качестве оправдания военного присутствия международных натовских батальонов в странах Балтии и Польше. Теперь словосочетание "Сувалкский коридор" официальная Варшава пытается использовать ещё и для того, чтобы убедить рядовых поляков в целесообразности выделения миллиардов долларов на содержание американских войск на своей территории.

Как эти заявления комментируют обычные поляки?

Богдан Байек:

И снова на нашей территории иностранные военные. История нас ничему не научила.

Рихард Дым:

Ха-ха. Это только начало расходов. Трамп не был бы Трампом, если бы не отстаивал принцип "Америка прежде всего". А так – теперь нам ставят условия по покупке их дорогостоящего оружия, чтобы наша армия "была совместима с их стандартами".

Однако находятся и те, кто всерьёз считает, что американские подразделения в Польше "защищают страну от возможной агрессии со стороны России".