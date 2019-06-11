Войти
11.06.2019
Российская газета

Не убедили: Индия не хочет отказываться от С-400 ради F-35 и THAAD

446
0
0
Источник изображения: rg.ru

На фоне усиливающегося давления, которое США оказывает на Индию с целью убедить последнюю отказаться от закупки российских зенитных ракетных систем С-400, Нью-Дели предложили приобрести американские комплексы ПРО THAAD и истребители F-35A.


Индия была одним из ведущих зарубежных заказчиков советской оборонной промышленности еще с 1960-х годов, когда советское оружие было необходимо армии для противодействия Пакистану, который в то время был сильно военизирован и пользовался поддержкой Запада.

Ранее индийские военные неоднократно отрицали наличие интереса к истребителям пятого поколения F-35 и системам THAAD, объясняя это как их ограниченной совместимостью с имеющейся техникой, так и тем, что они не отвечают имеющимся требованиям. Система THAAD по-прежнему крайне ограничена в своих возможностях по сравнению с С-400, несмотря на ее большую стоимость. Она уступает российской ЗРС по дальности, универсальности и мобильности. Кроме того, THAAD, в отличие от "Триумфа", не может сбивать самолеты и гиперзвуковые цели. Поэтому, несмотря на угрозы и давление, Индия сделала выбор в пользу С-400.

В 2018 году СМИ сообщили, что Нью-Дели проявляет интерес к самолетам F-35. Однако эти слухи вскоре опровергли. Главный маршал авиации Берендер Сингх Дханоа, выступая 26 апреля 2018 года в столице Индии, заявил: "Никаких разговоров о приобретении F-35 не ведется. Индийские ВВС не проявили интереса к этому проекту, ни с кем его не обсуждали. Неверно говорить о том, что F-35 нас интересует".

Считается, что военных смутили существенные ограничения, с которыми пришлось столкнуться странам-операторам F-35 по инициативе США. Сообщалось, что F-35 собирают развединформацию о странах, в которых несут службу, и отправляют ее в США. Также считается, что в случае появления серьезных политических разногласий США могут "приземлить" весь флот F-35 любой страны при помощи программного обеспечения самолетов. Все это делает "американца" непригодным для ВВС Индии.

В то же время Су-30МКИ, составляющие основу ВВС Индии, превосходят американские самолеты по дальности, скорости, маневренности и полезной нагрузке. Их единственным недостатком называют недостаточную скрытность.

В настоящее время, по данным Military Watch, Индия ведет переговоры с Россией о совместном производстве специализированного варианта истребителя пятого поколения Су-57. В качестве альтернативы также рассматривается вариант покупки Су-57 российской сборки. По своим возможностям Су-57 не уступают американским F-22 Raptor и значительно превосходят F-35.

Ожидается, что в будущем на Су-57 будут применяться отдельные технологии шестого поколения, в том числе гиперзвуковые ракеты, искусственный интеллект и т. д.


Илья Максимов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
F-35A
THAAD
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
Проекты
AI
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
06.05.2013
Лидеры прежние
21.12.2011
Непростой оборонный союз Индии и России ("The Diplomat", Япония)
28.01.2011
Дружба как прикрытие
20.10.2010
Догоняя Соединенные Штаты
14.06.2007
Русский истребитель американской гегемонии в воздухе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 10:37
  • 1
Т-90МС хуже Т-80БВМ и Оплота? Это какой-то бред!
  • 11.06 10:34
  • 1
Американские СМИ оценили защищающего Крым "убийцу кораблей"
  • 11.06 10:33
  • 6
Западные СМИ: русские десантники испытывают новый 120 мм миномет
  • 11.06 10:30
  • 73
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 11.06 10:27
  • 1
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
  • 11.06 10:25
  • 1
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 10:20
  • 12
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 11.06 10:20
  • 4
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 09:48
  • 1
Мобильная космонавтика: зачем Китаю свои "морские старты"
  • 11.06 09:39
  • 2
Борисов: государство поможет вывести российскую электронику на гражданский рынок
  • 11.06 08:17
  • 9
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 11.06 07:33
  • 72
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 11.06 06:37
  • 1
ВДВ на форуме "Армия-2019" представят перспективную разработку системы инженерной разведки ледовых переправ
  • 11.06 05:31
  • 5
Контракт на поставку истребителей Су-57 Минобороны могут подписать на "Армии-2019"
  • 11.06 00:37
  • 55
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"