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11.06.2019
Военное обозрение

Турция перебрасывает дополнительные силы в Идлиб

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Из Сирии приходят сообщения о пересечении колонной вооружённых сил Турции турецко-сирийской границы. Очевидцы сообщают, что турецкий военный конвой въехал на сирийскую территорию со стороны провинции Хатай (Турция).

Источник изображения: topwar.ru

По последним данным, бронемашины, над которыми развеваются турецкие государственные флаги, движутся в направлении населённого пункта Серакиб, который располагается в сирийской провинции Идлиб.

Представители так называемой сирийской оппозиции подтверждают тот факт, что дополнительные турецкие силы готовятся войти в Идлиб. При этом речь идёт именно о дополнительных силах ВС Турции, а не о ротационных процедурах с выводом тех, которые в упомянутой сирийской провинции уже находятся.

Источник изображения: topwar.ru

Фото AMN

Ресурсы, подконтрольные сирийской "оппозиции", пишут о том, что Турция решила перебросить подразделения в район Серакиба "на фоне наращивания сил и средств группировки войск Асада в этом регионе".

Нужно напомнить, что на прошлой неделе боевики атаковали позиции САА в провинции Хама. При этом боевиками использовались артиллерийские установки. В результате боя террористы потеряли как минимум 120 своих представителей. О потерях в рядах САА официально пока не сообщается.

Ранее поступала информация о том, что с территории Турции боевики продолжают получать вооружения. Анкара эти публикации оставляет без комментариев.

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Страны
Сирия
Турция
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