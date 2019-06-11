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11.06.2019
Интерфакс-АВН

Президент Ирана будет участвовать в саммите ШОС в Бишкеке

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Хасан Рухани и Владимир Путин
Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Источник изображения: sco-russia.ru

Дубай. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 13-14 июня в Бишкеке.

Х.Рухани отправится в столицу Киргизии в четверг, сообщили в понедельник иранские СМИ.

Странами-членами ШОС являются Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Иран имеет в ШОС статус наблюдателя.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Иран
Казахстан
Киргизия
Китай
Пакистан
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Проекты
ШОС
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