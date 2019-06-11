Президент Ирана будет участвовать в саммите ШОС в Бишкеке
Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Источник изображения: sco-russia.ru
Дубай. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 13-14 июня в Бишкеке.
Х.Рухани отправится в столицу Киргизии в четверг, сообщили в понедельник иранские СМИ.
Странами-членами ШОС являются Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Иран имеет в ШОС статус наблюдателя.
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