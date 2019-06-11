Войти
11.06.2019
Интерфакс-АВН

Самолет радиоэлектронного подавления ВВС США провел многочасовой полет у границ России

429
0
-1
ВТС C-130H Hercules
ВТС C-130H Hercules.
Источник изображения: militaryparitet.com

Лондон. 10 июня. ИНТЕРАКС - Американский военный самолет EC-130H Hercules, предназначенный для постановки помех системам управления, наведения и связи потенциального противника, в понедельник совершил трехчасовой полет у границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вылетевший с 31-й тактической авиабазы Кшесины близ польского города Познань, выполнял многочасовое задание к юго-западу от границ Калининградской области, временами приближаясь к ним на расстояние 65 км. Согласно открытым источникам, с этого расстояния самолет потенциально мог осуществлять радиоэлектронное подавление военных объектов, в том числе создавать помехи для радиолокационных станций и нарушать системы связи.

При этом его полет осуществлялся одновременно с американским стратегическим разведывательным самолетом RC-135V, который также курсировал вблизи Калининградской области. Данный самолет, в частности, предназначен для "сканирования" работы систем противовоздушной обороны и линий связи.

Это уже второй полет самолета РЭБ ВВС США EC-130H Hercules у границ России, начиная с 7 июня. Он был переброшен в Польшу с авиабазы Дэвис-Монтан в американском штате Аризона 4 июня.

Полеты самолета EC-130H Hercules у российских границ проходят на фоне начавшихся в воскресенье крупномасштабных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019 с участием кораблей из 18 стран-членов НАТО и партнеров блока.

Всего в учениях, которые продлятся до 21 июня, задействовано около 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тыс. военнослужащих. В рамках BALTOPS-2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

Министерство обороны России в понедельник сообщило, что силы и средства Балтийского флота проконтролируют ход совместных учений военно-морских сил стран НАТО в акватории Балтийского моря.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
C-130
KC-135
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
Похожие новости
04.03.2019
Решение на войну
15.09.2017
Западный рубеж. Россия и Беларусь начинают учения, заранее испугавшие НАТО
01.07.2016
В Западном округе - перемены
19.01.2015
НАТО готово сотрудничать, но выборочно
03.04.2014
Военная авиация США: самая мощная в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 10:37
  • 1
Т-90МС хуже Т-80БВМ и Оплота? Это какой-то бред!
  • 11.06 10:34
  • 1
Американские СМИ оценили защищающего Крым "убийцу кораблей"
  • 11.06 10:33
  • 6
Западные СМИ: русские десантники испытывают новый 120 мм миномет
  • 11.06 10:30
  • 73
Израиль сносит ПВО Сирии – а что же Россия
  • 11.06 10:27
  • 1
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
  • 11.06 10:25
  • 1
Су-57 помешал Су-35
  • 11.06 10:20
  • 12
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 11.06 10:20
  • 4
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 11.06 09:48
  • 1
Мобильная космонавтика: зачем Китаю свои "морские старты"
  • 11.06 09:39
  • 2
Борисов: государство поможет вывести российскую электронику на гражданский рынок
  • 11.06 08:17
  • 9
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 11.06 07:33
  • 72
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 11.06 06:37
  • 1
ВДВ на форуме "Армия-2019" представят перспективную разработку системы инженерной разведки ледовых переправ
  • 11.06 05:31
  • 5
Контракт на поставку истребителей Су-57 Минобороны могут подписать на "Армии-2019"
  • 11.06 00:37
  • 55
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"