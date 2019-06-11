Самолет радиоэлектронного подавления ВВС США провел многочасовой полет у границ России

Лондон. 10 июня. ИНТЕРАКС - Американский военный самолет EC-130H Hercules, предназначенный для постановки помех системам управления, наведения и связи потенциального противника, в понедельник совершил трехчасовой полет у границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вылетевший с 31-й тактической авиабазы Кшесины близ польского города Познань, выполнял многочасовое задание к юго-западу от границ Калининградской области, временами приближаясь к ним на расстояние 65 км. Согласно открытым источникам, с этого расстояния самолет потенциально мог осуществлять радиоэлектронное подавление военных объектов, в том числе создавать помехи для радиолокационных станций и нарушать системы связи.

При этом его полет осуществлялся одновременно с американским стратегическим разведывательным самолетом RC-135V, который также курсировал вблизи Калининградской области. Данный самолет, в частности, предназначен для "сканирования" работы систем противовоздушной обороны и линий связи.

Это уже второй полет самолета РЭБ ВВС США EC-130H Hercules у границ России, начиная с 7 июня. Он был переброшен в Польшу с авиабазы Дэвис-Монтан в американском штате Аризона 4 июня.

Полеты самолета EC-130H Hercules у российских границ проходят на фоне начавшихся в воскресенье крупномасштабных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019 с участием кораблей из 18 стран-членов НАТО и партнеров блока.

Всего в учениях, которые продлятся до 21 июня, задействовано около 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тыс. военнослужащих. В рамках BALTOPS-2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

Министерство обороны России в понедельник сообщило, что силы и средства Балтийского флота проконтролируют ход совместных учений военно-морских сил стран НАТО в акватории Балтийского моря.