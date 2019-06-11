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11.06.2019
Интерфакс-АВН

Баку и Анкара отмечают необходимость проведения в будущем совместных тактических учений

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Азербайджан и Турция. © коллаж ИноСМИ.

Баку. 10 июня. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар высоко оценивают результаты совместных азербайджано-турецких тактических учений "Нерушимое братство-2019", говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.

Гасанов в ходе встречи с Акаром подчеркнул, что Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах для укрепления военной мощи страны, и "это является основным фактором обеспечения стабильности в регионе".

"Стороны, высоко оценив результаты, достигнутые в ходе совместных азербайджано-турецких тактических учений "Нерушимое братство-2019" с боевой стрельбой, отметили важность проведения подобных учений", - отмечается в информации.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, связанным с региональным и взаимным сотрудничеством.

Как сообщалось ранее, учения стартовали 7 июня в Нахчыванской автономной республике Азербайджана. К ним привлечены подразделения отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур НАР, а также ВС Турции.

В учениях задействованы до 5 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.

Цель учений - разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.

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Страны
Азербайджан
Турция
Проекты
Военные учения
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